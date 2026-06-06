Imao je samo 23 godine kada se našao usred ratnog pakla. Bio je pripadnik izviđačkog voda Prvog bataljona, a kasnije brigadnih izviđača Pete kozarske brigade Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, jedinice koja je prolazila kroz neka od najtežih ratišta tog vremena. Bio je avgust 1992. godine, kada se sa granice Republike Srpske prema Gradačcu čula eksplozija, koja mu je donela teško ranjavanje. Obe noge razorene, jedna gotovo otkinuta. Sam, bez pomoći, Između života i smrti. Da bi preživeo, taj mladić je sam sebi odsekao nogu. Mnogi bi u tom trenutku izgubili svaku nadu, mnogi bi pomislili da je kraj.