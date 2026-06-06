URADIO JE ONO ŠTO DRUGI NE BI MOGLI NI DA POMISLE, KAKO BI SEBI SPASAO ŽIVOT – Gost večerašnje emisije “Neispričano” je Miladin Cvijić, ratni vojni veteran
Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je Miladin Cvijić, ratni vojni veteran.
Imao je samo 23 godine kada se našao usred ratnog pakla. Bio je pripadnik izviđačkog voda Prvog bataljona, a kasnije brigadnih izviđača Pete kozarske brigade Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, jedinice koja je prolazila kroz neka od najtežih ratišta tog vremena. Bio je avgust 1992. godine, kada se sa granice Republike Srpske prema Gradačcu čula eksplozija, koja mu je donela teško ranjavanje. Obe noge razorene, jedna gotovo otkinuta. Sam, bez pomoći, Između života i smrti. Da bi preživeo, taj mladić je sam sebi odsekao nogu. Mnogi bi u tom trenutku izgubili svaku nadu, mnogi bi pomislili da je kraj.
Posle rata nije dozvolio da ga život definiše kroz ono što je izgubio. Radio je, stvarao, podigao porodicu, školovao decu, pomagao drugima i postao simbol čoveka koji ni pred najvećim udarcima nije spuštao glavu.
Večeras u emisiji „Neispričano“, čućete priču čoveka koji je odbio da se preda i onda kada je izgledalo da više nema izlaza. Miladin Cvijić, ratni vojni veteran.
Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, večeras od 23.00 na Kurir televiziji!