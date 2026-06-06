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Od dolaska Časnog pojasa Presvete Bogorodice u beogradsku Vaznesenjsku crkvu uoči Spasovdana, pa potom i njegovog prenosa u Hram Svetog Save na Vračaru, ovoj velikoj svetinji poklonilo se više od 1.100.000 vernika, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.

Tokom proteklih dana, hiljade građana iz Srbije i regiona svakodnevno su dolazile kako bi se pomolile i poklonile jednoj od najpoštovanijih hrišćanskih relikvija. Redovi vernika formirali su se od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati, a veliki broj ljudi strpljivo je čekao kako bi celivao svetinju i prisustvovao molitvama.

Dolazak Časnog pojasa Presvete Bogorodice izazvao je veliko interesovanje javnosti i predstavlja jedan od najposećenijih verskih događaja u poslednjih nekoliko godina u Srbiji. Prema dostupnim podacima, od njegovog dolaska u Beograd do danas, svetinji se poklonilo više od 1,1 milion ljudi.

Za mnoge vernike, ovo je bila jedinstvena prilika da iskažu svoju veru, pomole se za zdravlje, mir i blagostanje svojih porodica, ali i da prisustvuju događaju od izuzetnog duhovnog značaja.



1/30 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice ispraćen ka Svetoj Gori Foto: Ilija Ilić

Krenuo ka Svetog Gori

Podsećamo, kako je Kurir pisao, Časni pojas je krenuo ka Svetoj Gori, nakon molebana i svečanog ispraćaja koji je obavljen ispred Hrama Svetog Save u Beogradu.

Nakon ispraćaja na aerodromu "Nikola Tesla", avion Er Srbije poleteo je ka Svetoj Gori, čime se Časni pojas Presvete Bogorodice vraća u manastir Vatoped, jedno od najznačajnijih svetogorskih svetilišta. Svetinja se tako posle boravka u Beogradu vraća u svoju svetinju na Atosu.

Patrijarh srpski Porfirije predvodio je litiju i povorku vernika i sveštenstva, dok je svetinja uz najviše crkvene i državne počasti ispraćena ka aerodromu.

Odsvirana je himna "Bože pravde", a okupljeni vernici su pred noge patrijarha i Jefrema bacali cveće.

Patrijarh Porfirije je zajedno sa igumanom Vatopeda Jefremom ušao u automobil sa Časnim pojasom, a pojedini vernici su tada još jedanput uspeli da celivaju jednu od najvećih hrišćanskih svetinja pred njen povratak na Svetu Goru.

Sveta liturgija u Hramu Svetog Save

Liturgija povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save služena je danas od strane patrijarha srpskog Porfirija, u prisustvu velikog broja vernika, koji je tom prilikom istakao da će, iako svetinja danas napušta Beograd, blagoslov koji je pojas doneo našem narodu ostati.

- Časni pojas Presvete Bogorodice, vraća se u Svetu Goru i u sveštenu Svetogorsku obitelj manastira Vatopeda, ali mi znamo da blagoslov koji nam je taj pojas doneo ne odlazi od nas. Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću, kao neprocenjivi neprolazni dar Božiji - rekao je patrijarh tokom svoje besede.

On je istakao da je prethodnih dana stotine hiljada ljudi došlo u Hram Svetog Save da se pokloni Časnom pojasu, ali i naglasio da Presveta Bogorodica neće zaboraviti ni one koji su iz različitih razloga bili sprečeni da dođu da celivaju Časni pojas.

1/6 Vidi galeriju Patrijarh Porfirije skinuo belu bogoslužbenu kapu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice Foto: screenshot YT/HramTelevizija

- Dolazili su i starci i mladi, deca i roditelji, bolesni i zdravi, i oni koji nose radost u srcu, i oni koji nose teret teškog života. Svi su dolazili jednoj Majci, Majci Božijoj i Majci našoj Presvetoj Bogorodici. Ima, mi to dobro znamo, i još mnogo onih koji su želeli da dođu i da se poklone ovoj svetinji, ali zbog bolesti, starosti ili nemoći ili drugih, bilo kakvih životnih okolnosti, to nisu mogli. Neka znaju da mi koji smo dolazili, vi koji ste dolazili, došli ste i za njih, i da će Presveta Bogorodica i njih blagosloviti i da njih nije zaboravila - naveo je patrijarh Porfirije.

- Vera ne obuhvata samo jedan deo našega bića, nego obuhvata čitavog našeg čoveka, i naš um i naše srce i dušu i telo. Vera je, u krajnjoj liniji, sinonim ili druga strana ljubavi, a tamo gde postoji ljubav, nije dovoljna samo logika ovoga sveta, jer ljubav se ne dokazuje argumentima isključivo. Ona je tajna, ona se živi, ona je iskustvo, ona je odnos, ona je susret i zajednica. Tako je isto i sa verom. Vera je živo iskustvo naše zajednice sa Bogom, a vera i ljubav zajedno rađaju znanje - naglasio je patrijarh.

Patrijarh Porfirije zaplakao, pa skinuo kapu pred Časnim pojasom, o čemu možete više pročitati OVDE.