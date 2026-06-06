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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju dva sata jedino prilikom izlaska iz Srbije na prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Prvi vikend u junu, kako su naveli, donosi i prve naznake pojačanog saobraćaja usled početka letnje turističke sezone.

Osim dužih putovanja ka turističkim centrima, očekuje se i veći broj kratkih vikend-putovanja ka izletištima, rekreativnim centrima i mestima za odmor, dok se sporije odvijanje saobraćaja očekuje na deonicama na kojima su u toku radovi.

Kurir.rs/Beta

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