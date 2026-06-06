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Na brojnim putevima širom Srbije postavljene su kamere koje snimaju razne saobraćajne prekršaje, a jedan od njih je i prolazak kroz crveno svetlo. Brojni vozači se pitaju, da li one registruju i prolazak kroz žuto i da li se u tom slučaju piše kazna.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su za Euronews Srbija naveli da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da je prolazak na žuto svetlo zabranjen, osim u slučaju kada vozilo ne može bezbedno da se zaustavi ispred navedenog znaka.

Naveli su da je za prvih pet meseci 2026. godine evidentirano 3.745 prekršaja nepostupanja po svetlosnom saobraćajnom znaku.

- Imajući u vidu da se u službenim evidencijama prekršaji žutog i crvenog svetla vode objedinjeno pod istom kaznenom odredbom, nismo u mogućnosti da izdvojimo i dostavimo podatke koji se odnose isključivo na nepoštovanje žutog svetla na semaforu - odgovorili su iz MUP-a na pitanje da li se pišu kazne za prolazak na žuto svetlo na semaforima na kojima postoje kamere.

Semafor Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dodali su da je za prolazak kroz žuto svetlopropisana novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana. Takođe se dobija i šest kaznenih poena i izriče se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

- Napominjemo da su navedenom kaznenom odredbom obuhvaćeni zajedno prekršaji nepoštovanja crvenog i žutog svetla na semaforu - zaključili su iz MUP-a.

Vozačima se neretko dešava da prođu kroz žuto svetlo, a da ih saobraćajna policija zaustavi tvrdeći da su prošli kroz crveno. U takvim situacijama navodi policajaca mogu da se ospore na tri načina. Prvi je da se traži snimak sa kamera, ukoliko postoje.

Drugi način je da suvozač ili drugi putnik u vozilu svedoči da vozač nije prošao kroz crveno. Ukoliko je vozač bio sam u vozilu i ne postoje snimci, treći način dokazivanja jeste u sudskom postupku.

Kontrola brzine na putevima Srbije u okviru akcije Spid maraton Foto: Printscreen

Kada policajac napiše prekršajnu prijavu za prolazak kroz crveno svetlo, a vozač smatra da je prošao kroz žuto, podnosi se zahtev za sudsko odlučivanje.

Podsetimo, na putevima Srbije u punoj su primeni savremeni radari koji istovremeno registruju više prekršaja, uključujući:

prekoračenje trenutne brzine

prosečnu brzinu između dve tačke

nevezivanje pojasa

korišćenje mobilnog telefona

prolazak kroz crveno svetlo

nepropisno preticanje

vožnju žutom trakom

neregistrovano vozilo

neuključena svetla

nasilničku vožnju