Za prolazak na "žuto" kazne i do nekoliko desetina hiljada dinara ili zatvor! Evo da li vas "hvata" saobraćajna kamera i šta kaže zakon!
Na brojnim putevima širom Srbije postavljene su kamere koje snimaju razne saobraćajne prekršaje, a jedan od njih je i prolazak kroz crveno svetlo. Brojni vozači se pitaju, da li one registruju i prolazak kroz žuto i da li se u tom slučaju piše kazna.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su za Euronews Srbija naveli da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da je prolazak na žuto svetlo zabranjen, osim u slučaju kada vozilo ne može bezbedno da se zaustavi ispred navedenog znaka.
Naveli su da je za prvih pet meseci 2026. godine evidentirano 3.745 prekršaja nepostupanja po svetlosnom saobraćajnom znaku.
- Imajući u vidu da se u službenim evidencijama prekršaji žutog i crvenog svetla vode objedinjeno pod istom kaznenom odredbom, nismo u mogućnosti da izdvojimo i dostavimo podatke koji se odnose isključivo na nepoštovanje žutog svetla na semaforu - odgovorili su iz MUP-a na pitanje da li se pišu kazne za prolazak na žuto svetlo na semaforima na kojima postoje kamere.
Dodali su da je za prolazak kroz žuto svetlopropisana novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana. Takođe se dobija i šest kaznenih poena i izriče se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.
- Napominjemo da su navedenom kaznenom odredbom obuhvaćeni zajedno prekršaji nepoštovanja crvenog i žutog svetla na semaforu - zaključili su iz MUP-a.
Vozačima se neretko dešava da prođu kroz žuto svetlo, a da ih saobraćajna policija zaustavi tvrdeći da su prošli kroz crveno. U takvim situacijama navodi policajaca mogu da se ospore na tri načina. Prvi je da se traži snimak sa kamera, ukoliko postoje.
Drugi način je da suvozač ili drugi putnik u vozilu svedoči da vozač nije prošao kroz crveno. Ukoliko je vozač bio sam u vozilu i ne postoje snimci, treći način dokazivanja jeste u sudskom postupku.
Kada policajac napiše prekršajnu prijavu za prolazak kroz crveno svetlo, a vozač smatra da je prošao kroz žuto, podnosi se zahtev za sudsko odlučivanje.
Podsetimo, na putevima Srbije u punoj su primeni savremeni radari koji istovremeno registruju više prekršaja, uključujući:
- prekoračenje trenutne brzine
- prosečnu brzinu između dve tačke
- nevezivanje pojasa
- korišćenje mobilnog telefona
- prolazak kroz crveno svetlo
- nepropisno preticanje
- vožnju žutom trakom
- neregistrovano vozilo
- neuključena svetla
- nasilničku vožnju
Kurir.rs/Euronews