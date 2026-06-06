Kišni talas prelazi preko Srbije: Ovi delovi su sledeći na udaru pljuskova, ovakvo je vreme u Beogradu! Evo od kog datuma se vraćaju letnje temperature!
Ove večeri zapadne delove Srbije zahvatio je novi kišni talas, koji se trenutno širi preko centrlane Srbije i Šumadije dalje na istok.
Pored zaopadnih i centralnih delova Srbije, kiša se očekuje i u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, u Beogradu i na jugu Vojvodine.
Povremeno se očekuju i pljuskovi, a tokom večeri slaba kiša očekuje se i u Beogradu. U ostalim predelima biće uglavnom suvo.
Trenutne temperature kreću se od 18 do 23°C, u Beogradu je 21°C. Zlatibor i Sjenica mere 16, a Kopaonik 12°C.
Kiša i pljuskovi tokom noći očekuju se uglavnom južnije od Save i Dunava, dok će u Vojvodini biti suvo.
Slično vreme očekuje se i u nedelju ujutro i pre podne. Sredinom dana razvedravanje, pa će posle podne biti sunčano.
Maksimalna temperatura biće u nedelju od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28°C.
Početkom sledeće sedmice u Srbiji se očekuje pravo letnje vreme, temperatura će biti i preko 30°C.
Kurir.rs/Telegraf