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Ove večeri zapadne delove Srbije zahvatio je novi kišni talas, koji se trenutno širi preko centrlane Srbije i Šumadije dalje na istok.

Pored zaopadnih i centralnih delova Srbije, kiša se očekuje i u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu, u Beogradu i na jugu Vojvodine.

Povremeno se očekuju i pljuskovi, a tokom večeri slaba kiša očekuje se i u Beogradu. U ostalim predelima biće uglavnom suvo.

Trenutne temperature kreću se od 18 do 23°C, u Beogradu je 21°C. Zlatibor i Sjenica mere 16, a Kopaonik 12°C.

Kiša i pljuskovi tokom noći očekuju se uglavnom južnije od Save i Dunava, dok će u Vojvodini biti suvo.

Foto: Printscreen/Meteociel

Slično vreme očekuje se i u nedelju ujutro i pre podne. Sredinom dana razvedravanje, pa će posle podne biti sunčano.

Maksimalna temperatura biće u nedelju od 26 do 30 stepeni, u Beogradu do 28°C.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji se očekuje pravo letnje vreme, temperatura će biti i preko 30°C.