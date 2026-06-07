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U vremenu kada se održivost ne meri samo strategijama i izveštajima, već konkretnim delima koja ostavljaju trag u zajednici, zelena ekonomija dobija svoje najvažnije lice – ono koje spaja odgovorno poslovanje, brigu o prirodi i ulaganje u buduće generacije. Upravo na tom preseku ekologije i društvene odgovornosti kompanija Mozzart i Fondacija Mozzart grade model uticajnog delovanja u kojem energija nije samo resurs, već pokretač promena. Od solarnih elektrana koje osvetljavaju škole i kulturne ustanove, do sistemske reciklaže, zaštite biodiverziteta i očuvanja prirodnih staništa, njihov pristup potvrđuje da zelena ekonomija nije trend, već dugoročna investicija u održivije društvo.

U vremenu u kojem se energija najčešće meri brojevima, kilovatima i računima, postoje trenuci kada ona dobija sasvim drugačije značenje. Postaje svetlost znanja, snaga zajedništva i tiha podrška onima koji oblikuju budućnost i čuvaju duh grada. Upravo iz takvog uverenja nastale su donacije solarnih elektrana Fondacije Mozzart — kao spoj brige za životnu sredinu i ulaganja u obrazovanje, kulturu i mlade generacije.

Foto: Touch N Touch

Prvi sunčevi paneli zasijali su na krovu osnovne škole u Valjevu, potom su svoju energiju preneli u Užice, a krug je simbolično proširen donacijom Beogradskom dramskom pozorištu, mestu gde se svetlost pretvara u priču, emociju i umetnost. Svoj pogled ka suncu Fondacija Mozzart nastavila je da širi i ove godine, a svetlost panela obasjala je i Gimnaziju u Čačku. Izgradnju besplatnih solarnih elektrana Fondacija Mozzart započela je kroz akciju „Struju štedi da humanost više vredi“, organizovanu uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Struja se štedela širom Srbije, a sa svakim poslatim računom povećavao se humanitarni fond za izgradnju prve solarne elektrane u Tehničkoj školi u Valjevu.

Foto: Stefan Simonović

Novom energijom i to onom najčistijom – sunčevom, zasijalo je i Beogradsko dramsko pozorište. Na krovu najstarijeg gradskog teatra, koji već gotovo osam decenija okuplja bardove na „daskama koje život znače“, postavljeni su „paneli koji svetlost znače“. Zahvaljujući solarnoj elektrani, donaciji Fondacije Mozzart, ustanova kulture sa blistavom istorijom dobila je svetlu „zelenu“ budućnost koja sija i kada se reflektori ugase.

Ali za Mozzart se zelena ekonomija ne završava na proizvodnji čiste energije. U svetu biznisa, kao i na sportskom terenu, rezultat je uvek odraz strategije, discipline i, iznad svega, izbora pravih partnera. U utakmici za očuvanje zdrave životne sredine, kompanija Mozzart odavno je prestala da bude posmatrač – postala je aktivni učesnik koji kroz doslednu primenu filozofije „Reuse, Reduce, Recycle“ stvara novu vrednost za čistiju budućnost. Tokom protekle godine, reciklažom preko 41 tone materijala direktno je sačuvano oko 350 stabala i sprečeno da 160.000 plastičnih flaša završi u prirodi. Ušteda energije ostvarena ovim procesima meri se stotinama hiljada radnih sati kućnih aparata, što predstavlja direktan doprinos smanjenju emisije štetnih gasova. Odgovornost prema prirodi, međutim, podrazumeva i aktivnu regeneraciju tamo gde je ona najpotrebnija. Zato ekološki portfolio kompanije obuhvata projekte koji direktno doprinose očuvanju biodiverziteta Srbije.

Foto: Stefan Simonović

Podrška je tako stigla i lokalnim pčelarima na zaštićenom području Vlasine, gde je ova društveno odgovorna kompanija usvajanjem košnica omogućila da pčele opraše oko 2.827 hektara livade i šuma bogatih autohtonim i zaštićenim biljnim vrstama. Pčele su obišle približno 162.000.000 cvetova, doprinoseći oprašivanju, očuvanju biodiverziteta i retkih vrsta ovog područja. Zaposleni u Mozzartu su se takođe našli u ulozi pčelara, pa su kroz timski rad sa pčelarima učestvovali u procesu proizvodnje meda, direktno iz košnice, kroz vrcanje, pa do samog pakovanja.

Foto: Stefan Simonović

Sličan entuzijazam zaposleni kompanije pokazali su i kroz angažman u Specijalnom rezervatu prirode Obedska bara, gde su učestvovali u radnim akcijama čišćenja i podržali projekte očuvanja jednog od najvažnijih prirodnih staništa u Srbiji. Cilj je bio jasan – sačuvati prirodna staništa za generacije koje dolaze, jer održiva ekonomija ne može postojati bez očuvanog prirodnog kapitala.