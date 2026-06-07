Temerin kuvao u velikom stilu! Pasuljijada okupila hiljade ljudi: Bacanje akumulatora s ramena i "pijani penali" podigli atmosferu (VIDEO)
Tradicionalna "Pasuljijada" u Temerinu koja se poslednjih godina održava pod nazivom "Prosto ko pasulj" jedna je od najmasovnijih turističko zabavnih manifestacija u Vojvodini što je i ove godine dokazala jer se juče na Vašarištu u ovom mestu okupilo blizu dve stotine takmičarskih ekipa i više hiljada gostiju.
Naravno, kuvanje pasulja u takmičarskom delu programa ili samo "rekreativno" bez predaje uzorka za ocenjivanje "glavna je tema" manifestacije u Temerinu što smo po mirisu mogli osetiti na nekoliko stotina metara od Vašarišta dok smo mu prilazili kroz gužvu. Međutim, organizatori su se i ove godine potrudili da uz kuvanje pasulja bude i dobre zabave kroz nastupe muzičara i nekoliko festivalskih igara koje su osmišljene i za decu i za odrasle.
Raspoređeni u nekoliko "šorova" na Vašarištu, oko 150 ekipa je tačno u 11 sati potpalilo vatre pod kazane, kotliće, oranije, sačeve, a mnogi su dok pasulj još nije ni prokuvao, krenuli i sa roštiljem, jer kako reče jedan od domaćina "ko će čekat još tri sata"...
Neuspešno sklanjanje od dima koji dopire sa svih strana, dobacivanje i prozivanje među ekipama, šaputanje o tajnim sastojcima i "drevnim" receptima, sastavni su deo svake Pasuljijade u Temerinu, a tradicionalno i sami nazivi ekipa ponekad izazivaju pažnju, jer pored nekih "najekstravagantnijih" bi trebao da stoji znak "Sadržaj nije za decu ispod 12 godina"...
Jedna od igara koja se već godinama organizuje u Temerinu je "Bacanje starog akumulatora s ramena" gde je prva nagrada – nov akumulator. Za mušku pobedničku ekipu u nadvlačenju konopca predviđeno svinjče od stotinu kila, dok je za dame predviđen izlet u Temišvar. Za pobedu u "Pijanim penalima" namenjen je kardan, dok je najveštiji u "Iks oksu" dobio blender, fen za kosu i super secko...
Kako su kazani polako počeli da ključaju, tako je rasla i atmosfera na Vašarištu, a majstori zaduženi za kuvanje pasulja sve više su vremena provodili iznad kazana, mada ne baš svi...
- Malo smo se zeznuli sa vatrom. Dadoše nam neku suvu bukovinu, gori k’o luda i sad niko ne može ni da priđe vatri. Sačekaćemo malo da se primiri pa ćemo videti šta ćemo – kaže Marko iz Siriga dok sa ostatkom svoje ekipe razmatra kako da se reši problem sa prejakom vatrom, ali čini se da ih ta situacija i nije mnogo zabrinula.
Pre petnaestak godina glavna atrakcija Pasuljijade bila je ekipa koja je u svom pasulju imala i meso od žirafe. Juče nismo naišli na takvu vrstu ekskluzive ali vrhunskih recepata svakako nije falilo.
- Novinar, novinar ! Ajde da se kladimo u gajbu piva da će moj pasulj osvojiti nagradu – proziva jedan od primetno "veselih" kuvara.
Na pitanje kakva je to tajna receptura zbog koje je tako siguran u sebe i svoju pobedu, iskusni takmičar otkriva drevnu mudrost:
- Eee, nije u pitanju šta sipam u pasulj, nego u sebe. A sad sam tačno na potrebnom nivou da sve bude u najboljem redu – reče on uz salve smeha svih prisutnih...
Posle četrnaest časova ekipe su stručnom žiriju počele da odnose uzorke svojih pasulja, a žiri je ocenjivao opšti izgled – gustina, boja i secovanje, raskuvanost mesa i pasulja i naravno ukus gde se najviše gledao stepen masnoće, začinjenosti i ljutine.
Kurir.rs/Dnevnik.rs