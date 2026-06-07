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Tradicionalna "Pasuljijada" u Temerinu koja se poslednjih godina održava pod nazivom "Prosto ko pasulj" jedna je od najmasovnijih turističko zabavnih manifestacija u Vojvodini što je i ove godine dokazala jer se juče na Vašarištu u ovom mestu okupilo blizu dve stotine takmičarskih ekipa i više hiljada gostiju.

Naravno, kuvanje pasulja u takmičarskom delu programa ili samo "rekreativno" bez predaje uzorka za ocenjivanje "glavna je tema" manifestacije u Temerinu što smo po mirisu mogli osetiti na nekoliko stotina metara od Vašarišta dok smo mu prilazili kroz gužvu. Međutim, organizatori su se i ove godine potrudili da uz kuvanje pasulja bude i dobre zabave kroz nastupe muzičara i nekoliko festivalskih igara koje su osmišljene i za decu i za odrasle.

Raspoređeni u nekoliko "šorova" na Vašarištu, oko 150 ekipa je tačno u 11 sati potpalilo vatre pod kazane, kotliće, oranije, sačeve, a mnogi su dok pasulj još nije ni prokuvao, krenuli i sa roštiljem, jer kako reče jedan od domaćina "ko će čekat još tri sata"...

Neuspešno sklanjanje od dima koji dopire sa svih strana, dobacivanje i prozivanje među ekipama, šaputanje o tajnim sastojcima i "drevnim" receptima, sastavni su deo svake Pasuljijade u Temerinu, a tradicionalno i sami nazivi ekipa ponekad izazivaju pažnju, jer pored nekih "najekstravagantnijih" bi trebao da stoji znak "Sadržaj nije za decu ispod 12 godina"...

Za najjače svinjče od 100 kila Jedna od igara koja se već godinama organizuje u Temerinu je "Bacanje starog akumulatora s ramena" gde je prva nagrada – nov akumulator. Za mušku pobedničku ekipu u nadvlačenju konopca predviđeno svinjče od stotinu kila, dok je za dame predviđen izlet u Temišvar. Za pobedu u "Pijanim penalima" namenjen je kardan, dok je najveštiji u "Iks oksu" dobio blender, fen za kosu i super secko...

Kako su kazani polako počeli da ključaju, tako je rasla i atmosfera na Vašarištu, a majstori zaduženi za kuvanje pasulja sve više su vremena provodili iznad kazana, mada ne baš svi...

- Malo smo se zeznuli sa vatrom. Dadoše nam neku suvu bukovinu, gori k’o luda i sad niko ne može ni da priđe vatri. Sačekaćemo malo da se primiri pa ćemo videti šta ćemo – kaže Marko iz Siriga dok sa ostatkom svoje ekipe razmatra kako da se reši problem sa prejakom vatrom, ali čini se da ih ta situacija i nije mnogo zabrinula.

Pre petnaestak godina glavna atrakcija Pasuljijade bila je ekipa koja je u svom pasulju imala i meso od žirafe. Juče nismo naišli na takvu vrstu ekskluzive ali vrhunskih recepata svakako nije falilo.

- Novinar, novinar ! Ajde da se kladimo u gajbu piva da će moj pasulj osvojiti nagradu – proziva jedan od primetno "veselih" kuvara.

Na pitanje kakva je to tajna receptura zbog koje je tako siguran u sebe i svoju pobedu, iskusni takmičar otkriva drevnu mudrost:

- Eee, nije u pitanju šta sipam u pasulj, nego u sebe. A sad sam tačno na potrebnom nivou da sve bude u najboljem redu – reče on uz salve smeha svih prisutnih...