Društvo
Zašto oni koji veruju u svetitelje i oni koji poštuju samo nauku ne mogu da razgovaraju? Ko je u tom sukobu svetlo, a ko tama? današnji Puls Srbije vikend
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Zašto oni koji veruju u svetitelje i oni koji poštuju samo nauku ne mogu da razgovaraju? Ko je u tom sukobu svetlo, a ko tama?
Da li prisustvujemo renesansi srpsko-američkih odnosa?
Zašto je ukrajinsko-ruski sukob sve žešći?
Superćelijske oluje - ima li razloga za strah?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.