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U naselju Poljanica, koje se nalazi na oko 16 kilometara od Bečeja, oglašena je prodaja kućesa placem površine 1.111 kvadratnih metara po ceni od 10.000 evra.

Prema navodima iz oglasa, objekat je legalizovan, ali budućeg vlasnika očekuju radovi na renoviranju. Uprkos tome, nekretnina može biti zanimljiva kupcima koji traže povoljan dom na selu ili žele da investiraju u nekretninu sa većim zemljištem.

Posebnu vrednost predstavlja prostran plac, koji pruža mogućnost za uređenje bašte, podizanje manjeg voćnjaka ili bavljenje različitim poljoprivrednim aktivnostima. Zahvaljujući velikoj površini, novi vlasnik mogao bi da prilagodi prostor sopstvenim potrebama, bilo da je reč o stanovanju, vikendici ili dodatnim ekonomskim sadržajima.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

Poljanica se nalazi u blizini Bečeja, što omogućava mirniji život van gradske gužve, uz relativno dobru povezanost sa većim naseljenim mestima u ovom delu Vojvodine. Zbog niske prodajne cene, ova nekretnina može privući pažnju kupaca koji traže pristupačnu kuću sa potencijalom za uređenje po sopstvenoj meri.