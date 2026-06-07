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Mnogi građani odlučuju da letovanje provedu u Srbiji. Nekada je razlog za to "tanji" budžet, budući da odmori na moru mogu papreno na koštaju.

Kako letovanje u Srbiji zahteva izdvajanje znatno manje novca, odmor na planinama, jezerima i banjama je pravi izbor za sve.

Banje u Srbiji postale su sve popularnije među turistima, kako zbog svojih prirodnih lepota, tako i zbog pristupačnih cena i brojnih uživanja koje nude.

Jedna od njih je upravo Mataruška banja. Smeštena na reci Ibar, na samo osam kilometara od Kraljeva, krije pravo bogatstvo.

Cene smeštaja

Mataruška banja je jedna od posećenijih banja u Srbiji Foto: J.S.

U Mataruškoj banji moguće je da pronađete smeštaj u okviru velikog broja hotela, ali i privatnih apartmana. Istražili smo kako se kreću cene smeštaja u avgustu.

Kako smo mogli da vidimo one su veoma pristupačne i povoljne. Tako na popularnoj platformi za rezervaciju smeštaja, noćenje po sobi košta svega 1.100 dinara.

Kako se navodi na sajtu, ovaj privatni smeštaj sadrži sobu sa terasom, kuhinju i kupatilo, a nalazi se na manje od kilometar od centra Mataruške banje.

Međutim, ovo je najpovoljnija opcija koju smo pronašli u samoj banji. Ostale ponude su nešto skuplje, pa se tako cena po noćenju kreće od 4.000 dinara pa nagore.

Kada je u pitanju hotelski smeštaj on se može naći po ceni od 3.700 dinara,pa sve do preko 13.000 dinara. U slučaju da se odlučite na ovakvu vrstu smeštaja u cenu će vam biti uključen i doručak.

Šta još nudi Mataruška banja

Foto: Shutterstock

Zbog dobra povezanost, kojoj duguje Ibarskoj magistrali, Matruška banja spada u jednu od najposećenijih, ali i najmlađih u Srbiji. Topla, lekovita voda sa mirisom sumpora otkrivena je na ovom području krajem 19. veka, nakon čega Banja postaje prava atrakcija i mesto za lečenje brojnih bolesti.

Matarušku banju krasi predivno uređen park i dolina reke Ibar, što će se posebno dopasti ljubiteljima prirodnih lepota. Ukoliko ste ljubitelji manifestacija, onda je jul pravo vreme da posetite ovaj kraj, kada se na reci Ibar organizuje tradicionalni "Veseli spust".

Tokom cele sedmice bićete u mogućnosti da se zabavite u obližnjem Kraljevu, gde se organizuju brojni koncerti.

Pored toga, ovde se održavaju i druge manifestacije, kao što su: Dani jorgovana, Narcisima u pohode itd. Simbol ovog kraja je srednjevekovni grad Maglič, a u blizini je i tvrđava Brvenik. Tu su i neki od najznačajnijih manastira u Srbiji - Studenica, Žiča i Ljubostinja.

Lekovita svojstva

Matarušku banju okružuju tri planine, dok se ovaj predeo odlikuje se veoma prijatnom klimom. Zbog čistog vazduha, mineralnih i lekovitih voda, ova Banja je postala značajan medicinski centar.

Tako se u Mataruškoj banji nalaze poznate medicinske ustanove: Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" i Prirodno lečilište "Mataruška i Bogutovačka Banja".

Ono po čemu je voda u Mataruškoj banji specifična jeste velika količina sumpora koja se može pronaći u njoj.

Pored sumpora, mataruške vode su bogate fosforom i kalijumom. Iz tog razloga se ove mineralne vode koriste u lečenju brojnih bolesti.