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Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje danas i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan – praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovaj post, koji će ove godine trajati više od mesec dana, traje najmanje osam dana, a najviše šest nedelja u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs.

Petrovski post se još naziva i apostolski, a počinje prvog ponedeljka posle Duhovske nedelje i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po Gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po Julijanskom. Tokom posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, pri čemu smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, reči i dela.

Tokom Petrovskog posta ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, dok su subotom i nedeljom dozvoljeni riba, ulje i vino. Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako praznik pada u subotu ili nedelju. Iako nije strog kao Veliki post, Petrovski post nosi posebnu duhovnu težinu jer se njime vernici pripremaju za praznik apostola koji su svojom verom i mučeništvom postavili temelje hrišćanstva.

Posna trpeza Foto: Shutterstock

Sveti apostol Petar, ribar Simon iz Vitsaide, prvi je od učenika Gospoda Isusa Hrista koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju, zbog čega je od njega i dobio ime Petar – Kifa, što znači kamen, stena. U hrišćanskoj tradiciji poznat je kao pisac dve poslanice u Novom zavetu, a smatra se i da su mu povereni ključevi Carstva nebeskog, zbog čega se sa tim znamenjem i prikazuje na ikonama, dok je propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji. U crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Rimu čuvaju se verige (lanci, okovi) Svetog apostola Petra kao simbol njegove postojanosti u veri, a u srpskom narodu brojne porodice i danas slave krsnu slavu Časne verige Apostola Petra.

Sveti apostol Pavle, rodom iz Tarsa, pre obraćenja nosio je ime Savle i bio progonitelj hrišćana, a nakon prihvatanja hrišćanske vere postaje jedan od najvažnijih propovednika hrišćanstva i ključna ličnost Novog zaveta.