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Mladić iz Novog Pazara koji je vodio tešku bitku protiv opake bolesti, Almir Ahmetović, preminuo je u 32. godini. Vest je koja je jutros potresla Novi Pazar i okolinu.

Srce mladog Novopazarca, koje je godinama vodilo svoju tihu bitku sa zdravstvenim problemima, jutros je prestalo da kuca.

Foto: Fejsbuk Printscreen

Od tog trenutka društvene mreže pretvorile su se u knjigu sećanja. Fotografija za fotografijom, uspomena za uspomenom, poruka za porukom. Prijatelji, rodbina, komšije i poznanici opraštaju se od čoveka kojeg gotovo niko nije znao po ružnoj reči, svađi ili lošem delu.

Jer kada se danas spomene ime Almir Ahmetović, gotovo svi kažu isto: "Ćime je bio dobar čovek."

Oni koji su ga poznavali svedoče da je uvek bio nasmejan, vedrog duha, spreman da pomogne i kada njemu nije bilo lako. Ljudi ga pamte po blagom osmehu koji nije silazio s lica, po toplom pozdravu, po iskrenosti i ljudskosti koje su danas, nažalost, postale retkost.

Bio je jedan od onih ljudi koji nisu tražili pažnju, ali su je svojim karakterom prirodno privlačili. Nije bio među onima koji su se nametali, već među onima čije se prisustvo osećalo. Gde god bi se pojavio, donosio je vedrinu, šalu i onu posebnu energiju zbog koje su ga ljudi voleli. Danas mnogi Novopazarci ne oplakuju samo jednog mladića. Oplakuju prijatelja, komšiju, druga iz detinjstva, čoveka koji je bio deo njihovih života i sećanja, piše lokalni portal.