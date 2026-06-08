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Sveti apostol Karp, jedan od Sedamdesetorice apostola, bio je pratilac i sluga svetog apostola Pavla i raznosio je njegove poslanice onima kojima su bile namenjene. Podvizavajući se zajedno sa apostolom Pavlom u propovedanju blagovesti Hristove, sveti Karp je pretrpeo mnoge napasti. Potom ga je apostol Pavle postavio za episkopa grada Verije u Trakiji, odakle je nastavio da širi hrišćanstvo i na ostrvu Krit. U njegovom domu boravio je i sveti Dionisije Areopagit, koji svedoči da Karp nikada nije započinjao činodejstvovanje Svetih Tajni bez prethodnog božanskog viđenja.

Prema predanju, sveti Karp je u jednom viđenju molio Gospoda da kazni grešnike, na šta mu je Hristos odgovorio: "Muči Mene još, jer sam gotov da ponovo budem raspet za spasenje ljudi." Ovaj događaj tumači se kao snažna poruka o Hristovoj žrtvi i milosti. Tokom svog episkopovanja u Veriji obratio je mnoge neznabošce u hrišćanstvo, a izobličavajući Jevreje, uspeo je da ubedi neke da poveruju da je Hristos koga su razapeli – istiniti Bog i Tvorac svega. Zbog toga je, prema predanju, surovo mučen i ubijen od strane dela lokalnog stanovništva, nakon čega su hrišćani njegove mošti sahranili u Veriji, gde su, kako se veruje, mnogima donosile isceljenja.

Sveti Alfej bio je otac dvojice apostola iz Dvanaestorice – Jakova Alfejevog i Mateja Evangeliste. O njegovom životu sačuvano je manje podataka, ali se prema predanju zna da je potekao iz galilejskog grada Kapernauma i da je svoj zemaljski život završio mirno. Ne zna se pouzdano gde je propovedao hrišćanstvo, ali se u crkvenom predanju pominje kao čovek duboke vere i porodične svetosti.

Sveti Dionisije Areopagit u svojim spisima sa velikim poštovanjem govori o svetom Karpu, ističući njegovu izuzetnu čistoću uma i sposobnost duhovnog uzdizanja. U poslanici monahu Demofilu navodi da je Karp bio čovek koji je posedovao izuzetnu blagodat bogoviđenja i visoku duhovnu snagu.

Prema narodnom verovanju, na ovaj dan ne preporučuje se obavljanje teških ručnih poslova u kući, posebno za žene, niti odlazak u lov za muškarce, jer se veruje da to može doneti nesreću.