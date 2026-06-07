Jan iz Holandije traži Srpkinju Vesnu: Pre 37 godina bili u vezi, studirala španski, da li je prepoznajete? (Foto)
Životne priče nas nekada vode kroz različite gradove i države, a sudbina nas spoji sa ljudima koje nikada ne zaboravimo. Tako Jan Stiemer iz Holandije već godinama pokušava da stupi u kontakt sa Vesnom Ilić, devojkom s kojom je bio u vezi i koja je tokom odrastanja živela u više gradova, a čija je porodica 1989. godine stanovala u Šapcu, prenose Šabačke vesti.
Janu bi neizmerno značilo da ponovo čuje Vesnu ili makar samo da sazna da je ona dobro.
Osim da se zove Vesna Ilić, o njoj se zna i sledeće: rođena je u Karlovcu (gde je živela prvih 8 godina), zatim je provela 8 godina u Smederevskoj Palanci (ili Smederevu), a potom se porodica preselila u Šabac. Nakon Šapca, Vesna odlazi u Beograd. Adresa iz 1989. godine dok je boravila u Šapcu, njena porodica je živela u ulici Prote Smiljanića broj 66.
Vesna i Jan su bili u vezi 1989. godine, kada je ona boravila kod njega i njegove porodice u Holandiji. Studirala je španski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ima brata koji se zove Zoran (1989. godine je imao oko 20 godina). Otac joj je tada imao oko 52 godine i radio je kao policajac (ali nije radio u Šapcu, već najverovatnije u nekom od mesta gde su prethodno živeli).
Jan je napomenuo da se na fotografiji koju je priložio Vesna nalazi u sredini.
Ako prepoznajete Vesnu, sećate se porodice Ilić iz Karlovca, Smederevske Palanke, Beograda ili sa pomenute adrese u Šapcu, pišite direktno Janu na njegove profile:
Instagram: Jan Stiemer @janstiemer1969
Molimo vas da podelite ovu objavu širom bivših i sadašnjih prostora prošlo je mnogo godina, ali svet je mali kada se udružimo, navodi se u objavi.
Kurir.rs/ Telegraf/ Šabačke vesti