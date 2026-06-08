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U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak.

Ujutru se po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde može očekivati kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će biti slab i promenljiv, a jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura iznosiće od 16 do 18 stepeni, dok će najviša biti oko 31 stepen.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u utorak i sredu u prvom delu dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 29 do 33 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguć je samo u utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak, očekuje se nestabilnije vreme, naročito u centralnom delu zemlje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz manji pad temperature. U petak i tokom vikenda vreme će biti uglavnom suvo, dok se početkom naredne sedmice u brdsko-planinskim predelima ponovo može očekivati lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova.

Prema radarskim i prognostičkim modelima, u sredu se u zoni između Užica, Kragujevca, Niša i Novog Pazara očekuje razvoj jače oblačnosti i lokalnih padavina.