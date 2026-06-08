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Desetog juna navršavaju se tačno dve godine od kada je cela Srbija zanemela pred jednom od najvećih misterija novijeg vremena. Uspešni farmaceut iz Niša, Milan Đorđević (41), otac dvoje dece i uzoran porodični covek, tog dana je otišao na posao i - bukvalno ispario bez ijednog jedinog traga.

Planina, policija, psi tragači, helikopteri, Žandarmerija - svi su danima prevrtali svaki kamen na Suvoj planini, ali odgovor na pitanje gde je Milan, ni nakon 24 meseca, niko nema.

Kobni 10. jun: Šta se desilo?

Foto: Printscreen/Facebook

Sve je počelo potpuno uobičajeno. Milan, koji je radio kao zastupnik u jednoj farmaceutskoj firmi, tog ponedeljka je svratio do svoje majke Marice na kafu.

- Poljubio me. "Idem", kaže, "da odradim u Kliničkom centru", prisećala se Marica poslednjeg susreta sa sinom oko 9.15 časova ujutru.

Međutim, odmah po izlasku, kod automobila je usledio bučan telefonski razgovor koji je čula jedna koleginica. Nakon toga, Milan odlazi u Univerzitetski klinički centar, ranije završava sastanak sa doktorkom (oko 11 časova) i, bez jasnog razloga, u podne se upućuje ka Bojaninim vodama, 19 kilometara udaljenim od Niša.

Foto: Društvene Mreže, Kurir Televizija

Ono što majci nikako ne da mira jeste činjenica da je Milan na Suvu planinu otišao obučen za poslovni sastanak.

- Šta će usred bela dana u podne on na planini? On je bio obučen za posao i tako je otišao. Tamo se ne ide u "Batinim" kožnim cipelama, u teget pantalonama - pričala je Marica, ubeđena da je njen sin na planini imao dogovoren susret i da je nekoga čekao kod osmatračnice.

Marica je ukazivala na još jednu bitnu okolnost. Milanove kolege su se požalile da se on u poslednjih mesec, dva, čudno ponašao.

1/8 Vidi galeriju Nestao Milan Đorđević Foto: Facebook, Kurir/M.S., Marko Smiljković, Kurir/M.S.

- Kolege su rekle da je bio uznemiren, uplašen, i od jedne koleginice je potražio lekove za spavanje jer nije mogao da spava. Nama se nije žalio. Poveravao se uvek starijem bratu i ocu, ali ovog puta ni reč nije rekao, nije se požalio da ima neki problem - rekla je ranije ona.

Milan je tog kobnog dana parkirao automobil pored zatvorenog planinarskog doma. U kaseti automobila ostavio je svoj mobilni telefon, novčanik sa dokumentima, pa čak i ručni sat.

Sa sobom je poneo samo ključ od automobila, a u blizini mesta gde su kola ostavljena kasnije su nađeni njegova kutija cigareta i upaljač.

Teren Suve planine pretraživan je mesecima. Specijalni tim timova Žandarmerije spuštao se u ponore i pretraživao litice kako bi se otklonila sumnja da se Milan okliznuo i pao. Rezultat je bio - nula.

Izgledalo je kao da je čovek od 190 centimetara jednostavno nestao.

Čudan susret u manastiru

U potrazi za bilo kakvim tragom, porodica je sa policijom, žandarmerijom i psima tragačima sa Bojaninih voda sišla do šumskog puta koji vodi ka manastiru Veta, jer se tuda moglo proći terenskim vozilom ili pešice.

Foto: Gerhard Trumler / brandstaetter , Društvene Mreže

Tamo je, kako je svedočila Marica, jedan monah burno reagovao i vičući pitao zašto su doveli policiju, dok je jedna monahinja uhvatila Milanovog brata za ruku i izgovorila jezivu rečenicu: "Nemoj sad da tražiš brata, on neće sad da ti se javi, on će da ti se javi kad bude hteo".

Zbog ovih reči, porodica je posumnjala da su u manastiru nešto videli ili da se Milan tu sklonio i otišao dalje, ali konkretnih dokaza nema.

Porodica je u protekle dve godine hvatala svaku slamku spasa. Preko Srpske pravoslavne crkve zvanicno su proveravane informacije da se Milan možda zamonašio, ali stigla je zvanična potvrda iz eparhije da se on ne nalazi ni u jednom manastiru.

Teorije o slučaju: Bekstvo u ilegalu ili otmica?

Foto: Printscreen/Facebook

Majka Marica ne gubi nadu da je njen sin živ, ali bol i neizvesnost iz dana u dan postaju sve nepodnošljiviji. Ona je još ranije odbacila mogućnost samoubistva i isticala da je njen sin bio izuzetno miran čovek koji "nije znao mrava da zgazi", bez ikakvog dosijea, kojeg su svi lekari sa kojima je radio tokom 16 godina karijere izuzetno poštovali.

Stručnjaci i bivši operativci koji su pratili ovaj slučaj i dalje su podeljeni. Neki su trvrdili da je možda došlo do nesreće, dok su drugi isticali da je nešto mnogo zlokobnije po sredi. Veruje se ili da je Milan bio primoran da se skloni u "duboku ilegalu" zbog problema o kojima je pričao prijateljima, ili je u pitanju ono najgore - da je otet, kidnapovan i da mu je život ugrožen.

Dve godine kasnije, bolna tišina i dalje vlada u domu Đorđevića u Nišu. Supruga, dvoje male dece i roditelji svakog dana gledaju u vrata, nadajući se čudu koje bi rešilo najveću misteriju južne Srbije.

- Svi kažu živ je, tu je, ne sekiraj se. A gde je? To nije dan, dva, tri... Samo plačem, nerviram se i gledam slike. Taman posla da gubim nadu, ako izgubim nadu onda mi ostaje samo da se ubijem - rekla je Marica pre godinu dana za medije. Ona je istakla da će se teško na planini naći dokazi.

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - pričala je Marica.