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Prava drama, koja se bukvalno pretvorila u policijski triler, odigrala se na putu od Beograda do Zagreba, kada se jedna uobičajena vožnja preko aplikacije BlaBlaCar pretvorila u akciju nalik onima iz holivudskih filmova!

Poznati hrvatski Tiktoker, koji vodi nalog pod imenom "korajauc", podelio je sa svojim pratiocima neverovatno i ludo iskustvo sa putovanja koje nikada neće zaboraviti.

Nakon što je sleteo na aerodrom "Nikola Tesla" sa Tajlanda, odlučio je da preko aplikacije rezerviše prevoz do Hrvatske.

Ipak, ni slutio nije da će sesti u automobil sa misterioznom gospođicom (39) koja je, pod paravanom uzorne vozačice sa ocenom 4.9 i preko 300 čistih petica, u autu krila - kokain!

Foto: Tik Tok Printscreen/korajauc

Profil bez mrlje, a na sastanak stiže "sklepani" auto

Kako ovaj mladić navodi, sve je delovalo uobičajeno dok se nisu našli na dogovorenom mestu u Beogradu. Tada su počeli da se pale prvi crveni alarmi.

- U aplikaciji je pisalo da dolazi "Volvo 60", a pojavio se smeđi Pasat sa Audijevim felnama. Pored mene, u kola sedaju momak Kevin, koji je Rom, i njegov deda, koji je Slovenac a priča albanski. I tako smo se Rom, Slovenac, Hrvat i Srpkinja uputili za Zagreb - priča ovaj momak na svom Tiktoku.

Međutim, prava sumnja se javila već na izlazu iz Beograda, kada je vozačica rekla da mora nakratko da stane.

- Stala je na jedno jako diskretno mesto pre aerodroma, u neko ulegnuće gde nema nigde ničega. Odjednom, tu se stvara automobil sa nemačkim tablicama. Ona izlazi, nalazi se sa tim likom i uzima nešto od njega. Usput nam priča kako ide u Istru da nešto obavi i da se već sledeći dan vraća za Beograd. To je ogroman put za jedan dan, ali ja i dalje ništa ne sumnjam. Kockice sam povezao tek kasnije... - navodi Tiktoker.

Šok na granici: "Mi smo poznanici!"

Pravi pakao počinje na graničnom prelazu. Kada ih je granični policajac pitao da li putuju preko BlaBlaCara, a devojka iz neobjašnjivog razloga izgovorila: "Ne, mi smo poznanici."

- Mislim se, kako poznanici, Srbin, Hrvat, Slovenac i Rom, odjednom drugari koji putuju zajedno? Policajac nam odmah kaže da stanemo sa strane. Čekamo 15 minuta i počinje detaljan pretres. Policajac mi kaže: "Gledaj šta radim", otvara suvozačeva vrata i naređuje da izvadimo sve stvari. Ja gledam, vadim naočare za sunce, sve živo... i odjednom, policajac otvara njen puder u kamenu!

Kokain u puderu i drama sa draguljima

U tom trenutku, policajac iz pudera izvlaci mali zamotani papirić i pita: "Šta je ovo?".

- Žena pada u totalni šok! Počinje da viče: "Šta to radi tu, to nije moje!". U tom trenutku Kevin, legenda, odmah menja priču i viče policiji: "Mi smo sa BlaBlaCara, uopšte se ne poznajemo!" Neću da vas lažem, srce mi je lupalo 120 na sat! Šta ja znam kolika je kazna ako ti nađu drogu u kolima u kojima sediš na suvozačkom mestu? Kako da dokažem da nemam veze sa tim?

Kokain/Ilustracija Foto: PU Subotica

Policajci su tada otkrili šokantne detalje o misterioznoj vozačici:

- Rekli su joj: "Mi tebe pratimo već duže vreme, imaš preko 100 prelazaka granice za samo pet meseci ove godine!" Našli su joj 0,3 grama kokaina u tom puderu. Verovatno za ličnu upotrebu. Oni su je verovatno neko vreme pratili, pustili da se opusti i da je uhvate. Odveli su je, a nama su rekli: "Momci, znamo da ste iz BlaBlaCara, ali moramo i vas da pretresemo".

Foto: Tik Tok Printscreen/korajauc

Tada nastaje novi problem, jer je Tiktoker imao ogroman kofer od 25 kila pun stvari sa Tajlanda, a saputnik Kevin je u torbi nosio srebro, zlato i drago kamenje koje je kupio u Beogradu, a koje nije prijavio na carini.

Zbog neprijavljene robe i detaljnih carinskih procedura, Kevin je tu ozbiljno nagrabusio i morao je da plati paprenu kaznu na licu mesta kako ne bi zakasnio na avion za Rim.

Pobegli peške preko granice

Vozačica je zadržana na ispitivanju i pretresu automobila, policajci su putnicima rekli da su slobodni i posavetovali ih da joj uopšte ne plate vožnju.

- Nas trojica prelazimo granicu peške. Stiže autobus jedne firme iz Prištine koji vozi za Minhen. Albanci... Dali smo po 20 evra vozaču do Zagreba. U toku vožnje me zove ona gospođica da se izvinjava i pita da li možemo da je sačekamo na granici jer će je pustiti uz poziv za sud. Rekao sam joj da smo već ušli u bus - završava priču ovaj mladić.

Iako su mu prijatelji rekli da joj obavezno ostavi najgoru moguću recenziju na aplikaciji jer ih je uvalila u opasnost, on je odlučio da ne napiše ništa.