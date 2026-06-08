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Samo nekoliko dana nakon prvog zabeleženog susreta sa ribom lav na crnogorskom primorju, ova opasna morska vrsta ponovo je uočena u Jadranu. Ovog puta pronađena je u neposrednoj blizini popularne plaže, što je dodatno uznemirilo javnost i izazvalo zabrinutost među kupačima.

Prema navodima očevidca Vladimira Avdonina, riba lav je primećena i ulovljena u mestu Dobra Voda, nedaleko od plaže Royal Villas Beach Club, na lokaciji gde tokom sezone boravi veliki broj turista.

Pronađena svega nekoliko metara od obale

Kako je ispričao Avdonin, riba je ulovljena na oko osam metara dubine, svega desetak metara od obale.

- S obzirom na to da je ovo već drugo moje zapažanje ove vrste u kratkom periodu, smatrao sam da je važno da javnost bude obaveštena - naveo je on.

Novo pojavljivanje ove vrste za kratko vreme dodatno potvrđuje procene stručnjaka da se riba lav uspešno prilagođava uslovima u Jadranskom moru i da se postepeno širi duž obale.

Foto: RINA

Zašto je riba lav opasna?

Riba lav, poznata i pod nazivom lionfish, smatra se jednom od najinvazivnijih morskih vrsta na svetu. Poreklom je iz toplih voda Indijskog i Tihog okeana, ali se poslednjih godina sve češće pojavljuje u Mediteranu zbog porasta temperature mora.

Njena najveća opasnost krije se u otrovnim bodljama. Ubod može izazvati izuzetno jak bol, oticanje, crvenilo i ozbiljne zdravstvene tegobe. U pojedinim slučajevima mogu se javiti mučnina, povraćanje, vrtoglavica, nesvestica, pa čak i privremeni neurološki problemi.

Šta uraditi u slučaju uboda?

Stručnjaci navode da je otrov ribe lav osetljiv na visoke temperature.

U slučaju uboda savetuje se da se povređeni deo tela što pre potopi u veoma toplu vodu, približno 45 stepeni, u trajanju od 30 do 60 minuta, nakon čega je neophodno potražiti medicinsku pomoć.

Biolozi pozivaju na oprez

Osim što predstavlja potencijalnu opasnost za ljude, riba lav ugrožava i morski ekosistem. Zbog agresivnog načina ishrane i nedostatka prirodnih neprijatelja, može značajno da utiče na brojnost domaćih vrsta riba.

Zbog toga stručnjaci apeluju na građane, ronioce i ribare da svako novo viđenje ove vrste prijave nadležnim institucijama kako bi se pratilo njeno dalje širenje u Jadranskom moru.