Šok računica! Ovaj kućni aparat vam guta struju, a da to i ne znate - 8 sati rada mesečno papreno košta
Pegla je jedan od retkih uređaja u kući koji po svojoj snazi može da stane na crtu bojleru ili rerni. Moderne pegle i parne stanice imaju snagu od 2.200 do čak 2.800 W (2,8 kW).
Naravno, retko ko sedi i pegla osam sati bez prestanka u jednom danu, ali ako saberete peglanje tokom jednog meseca, na primer svake subote po dva sata, dobićete ukupno osam sati rada ovog energetskog giganta.
Računica: Koliko struje prođe kroz peglu?
Pošto pegla ima termostat, njen grejač ne vuče maksimalnu struju svih 60 minuta tokom sat vremena rada. Kada postigne visoku temperaturu, grejač se gasi, a pali se ponovo kada pritisnete dugme za paru ili kada se ploča ohladi.
U proseku, pegla aktivno vuče struju oko 40 do 45 minuta po satu. Za osam sati ukupnog rada, pegla prosečne snage od 2,4 kW potrošiće između 13 i 16 kWh električne energije.
Koliko je to u parama?
Ukoliko veš peglate preko dana, kada je na snazi skuplja tarifa, trošak za osam sati rada iznosi:
- Plava zona: između 145 i 180 dinara
- Crvena zona: između 290 i 360 dinara
Ako u obzir uzmete da mnoge porodice peglaju i više od osam sati mesečno, ovaj mali aparat može neprimetno da vam "ukrade“ nekoliko stotina dinara sa računa.
Savet stručnjaka:
- Redosled peglanja je ključ uštede. Počnite sa stvarima koje zahtevaju najnižu temperaturu, poput svile i sintetike. Kako se pegla greje, prelazite na toplije materijale, a pamuk i teksas ostavite za kraj. Na taj način pegla troši energiju samo za podizanje temperature, umesto da troši struju na stalno hlađenje i ponovno zagrevanje ploče. Takođe, peglajte veš dok je još blago vlažan. Nabori se ispravljaju duplo brže, pa će i pegla raditi kraće, piše Blic Biznis.
Kurir.rs/ Kamatica