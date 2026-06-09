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Pegla je jedan od retkih uređaja u kući koji po svojoj snazi može da stane na crtu bojleru ili rerni. Moderne pegle i parne stanice imaju snagu od 2.200 do čak 2.800 W (2,8 kW).

Naravno, retko ko sedi i pegla osam sati bez prestanka u jednom danu, ali ako saberete peglanje tokom jednog meseca, na primer svake subote po dva sata, dobićete ukupno osam sati rada ovog energetskog giganta.

Računica: Koliko struje prođe kroz peglu?

Pošto pegla ima termostat, njen grejač ne vuče maksimalnu struju svih 60 minuta tokom sat vremena rada. Kada postigne visoku temperaturu, grejač se gasi, a pali se ponovo kada pritisnete dugme za paru ili kada se ploča ohladi.

U proseku, pegla aktivno vuče struju oko 40 do 45 minuta po satu. Za osam sati ukupnog rada, pegla prosečne snage od 2,4 kW potrošiće između 13 i 16 kWh električne energije.

Pegla je veliki potrošač struje Foto: Shutterstock

Koliko je to u parama?

Ukoliko veš peglate preko dana, kada je na snazi skuplja tarifa, trošak za osam sati rada iznosi:

Plava zona: između 145 i 180 dinara

Crvena zona: između 290 i 360 dinara

Ako u obzir uzmete da mnoge porodice peglaju i više od osam sati mesečno, ovaj mali aparat može neprimetno da vam "ukrade“ nekoliko stotina dinara sa računa.

Savet stručnjaka:

- Redosled peglanja je ključ uštede. Počnite sa stvarima koje zahtevaju najnižu temperaturu, poput svile i sintetike. Kako se pegla greje, prelazite na toplije materijale, a pamuk i teksas ostavite za kraj. Na taj način pegla troši energiju samo za podizanje temperature, umesto da troši struju na stalno hlađenje i ponovno zagrevanje ploče. Takođe, peglajte veš dok je još blago vlažan. Nabori se ispravljaju duplo brže, pa će i pegla raditi kraće, piše Blic Biznis.