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Influenserka iz Srbije Dunja Kuručeva našla se na pravom mestu u pravo vreme, i to sasvim slučajno, ali u idealnom trenutku da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice kada su svetinju nosili nazad na Svetu Goru.

Influenserka je objavila je na svom "Instagram" profilu video koji je nastao u Grčkoj, u trenutku kada su pojas brodom transportovali na Svetu Goru.

Ona se baš u tom trenutku nalazila tu na odmoru, u jednom hotelu.

Prema njenim rečima, bio je to trenutak kada zastane dah i shvatiš da ništa nije slučajno. "Bog je veliki", poručila je ona.

- Nismo uspeli da dočekamo i da se poklonimo pojasu Presvete Bogorodice u Beogradu, ali nas je sačekao ovde, na korak od Svete Gore, u prolazu dok se vraća kući u Vatoped. ​Neopisiv blagoslov i zahvalnost do neba za ovaj trenutak. Bog je veliki, i sve se dešava sa razlogom! - navela je ona ispod videa.

Podsetimo, Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen je u suboti, 6. juna iz Hrama Svetog Save u Beogradu i vraćen je u carsku lavru manastira Vatoped na Svetoj Gori.

1/30 Vidi galeriju Pojas Presvete Bogorodice ispraćen ka Svetoj Gori Foto: Ilija Ilić

Zbog velikog interesovanja vernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija, a prema informacijama SPC, relikviji se poklonilo više od 1,1 milion vernika.