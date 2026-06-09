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Domaća javnost i prosvetni krugovi danima ne prestaju da debatuju o novom udžbeniku muzičke kulture za osmi razred osnovne škole, izdavačke kuće „Data Status“, u kom je značajan prostor posvećen poznatoj pevačici narodne muzike Snežani Đurišić. Ona se našla u lekciji koja se bavi novom narodnom pesmom, i to kao ključni izvođač čuvene numere "Odakle si, sele", koju je komponovala Radojka Živković.

Dok je sama umetnica izjavila da je izuzetno počastvovana i ponosna što se njena biografija nalazi pred đacima koji tek grade svoj muzički ukus, u delu javnosti je izbio pravi verbalni rat. Najveći trn u oku kritičarima jeste činjenica da biografski prikaz pevačice zauzima čak trećinu stranice, što mnogi smatraju preteranim za okvire školske lekcije.

Šta su autorke udžbenika rekle?

Nakon što su se našle na meti kritika zbog navodne "estradizacije" školstva, autorke ovog udžbenika, dr Sonja Marinković i dr Slavica Stefanović (bivše profesorke Fakulteta muzičkih umetnosti u Beogradu), odlučile su da prekinu ćutanje.

Cena udžbenika Foto: Zorana Jevtić

U izjavi za list „Danas“, one su oštro odgovorile kritičarima i stale u odbranu svog rada. Kako su objasnile, Snežana Đurišić nije izabrana slučajno, već zato što je reč o vanserijskom vokalu koji poseduje vrhunske glasovne kvalitete i koji je najviše doprineo da pesma koja se uči postane popularna. One smatraju da pevačica sa takvom biografijom predstavlja potpuno pozitivan uzor za učenike.

- Lekcija sadrži i druga objašnjenja, te je svako izvačenje iz konteksta zloupotreba - naglasile su autorke i dodale da nastavni plan i program prosto nalaže obradu popularne muzike 20. veka, zbog čega udžbenik obiluje i mnogim drugim autorima i izvođačima.

ZUOV aminovao knjigu: U školama i Bajaga, Čola, Ceca, Vendi...

Ovaj udžbenik je još 2025. godine zvanično odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), u kom ne vide ništa sporno. Iz ove institucije objašnjavaju da plan za osmi razred obuhvata sve pravce 20. veka – od džeza, bluza, popa i roka, pa sve do narodne muzike. Oni ističu da se uz notni tekst pesme „Odakle si, sele“ prirodno nadovezuje i priča o izvođaču, kao i da se u udžbenicima ravnopravno pominju Bajaga, Riblja čorba, Zdravko Čolić, Van Gog, Esma Redžepova i Šaban Bajramović.

Ipak, javnost podseća da ovo nije prvi izlet estrade u prosvetu. Pre nekoliko godina stihovi Cecinog hita „Lepi grome moj“ osvanuli su na prijemnom ispitu, a nedavno je pomenuta i u udžbeniku za peti razred. Takođe, Vesna Vukelić Vendi je završila u udžbeniku sociologije kao školski primer za analizu masovne kulture.

Dok jedni smatraju da kvalitetnoj narodnoj muzici i tradiciji jeste mesto u školama, drugi upozoravaju da uvođenje estradnih ličnosti bez oštrog kritičkog i pedagoškog konteksta deci nameće kulturu šunda umesto pravih vrednosti. Đaci će iz ove knjige početi da uče od naredne školske godine, a rasprave o tome gde prestaje kulturna baština, a gde počinje estrada, tek se rasplamsavaju.