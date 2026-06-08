Slušaj vest

Dok sat na zidu njegove trošne kuće već godinama stoji, kao da je i vreme zaboravilo na njega. Sam, bez struje, vode i osnovnih uslova za život, deka Milisav iz sela Šljivova kod Krupnja dane provodi u tišini, hraneći se uglavnom hlebom i vodom.Njegova ispovest potresla je mnoge, ali je u isto vreme probudila i ono najlepše u ljudima solidarnost.

Život deke Milisava ispisan je teškim gubicima i svakodnevnom borbom za opstanak. Na desno oko ne vidi već 15 godina, a pre mnogo godina ostao je i bez palca na ruci nakon nesreće sa konjem.

- Konj mi je otkinuo palac i pojeo ga. Ovo su moja vrata i zimi se smrzavam. Molim vas, pomozite mi, nemam šta da jedem. Potonuo sam, nemam kud više. Jedem samo hleb i pijem vodu. Srušiće se kuća svakog momenta. Na desno oko ne vidim ima 15 godina - kroz suze je ispričao deka Milisav.

Njegov dom više liči na uspomenu nego na mesto za život. Bez struje, bez vode, bez kupatila. Zidovi izjedeni vremenom prete da popuste, a hladne zime dodatno otežavaju svakodnevicu starca koji je ostao sam. Na stolu najčešće stoji samo hleb, dok zidove krase ikone svetaca kojima se moli i u kojima pronalazi snagu da izdrži još jedan dan.

1/4 Vidi galeriju Težak život i sudbina deka Milisava Foto: Printscreen/ Instagram Marko Nikolić

- Slavim Svetog Nikolu i Svetog Aranđela - kaže deka, pokazujući ikone koje su mu godinama jedini oslonac i uteha.

Njegova priča nije ostavila ravnodušnim ljude širom Srbije. Nakon što je javnost saznala u kakvim uslovima živi, usledila je vest koja je deki Milisavu vratila nadu.

Deka dobija novi dom

Humanitarac Marko Nikolić objavio je njegovu tužnu priču i vest da će deka uskoro dobiti novi dom i uslove dostojne čoveka.

- Deko, dobićeš novi stambeni kontejner potpuno opremljen novom kuhinjom, kupatilom, novim nameštajem i belom tehnikom. Imaćeš i struju i vodu. Dobićeš i hranu za par meseci da ne moraš da brineš - poručio je Nikolić.

Vest je izazvala brojne reakcije i pokazala da empatija i dalje žive među ljudima. Nakon godina provedenih u nemaštini, deka Milisav će prvi put imati topao krov nad glavom, svetlo koje će obasjati njegov dom i sigurnost da neće ostati gladan.

Njegova priča ostaje opomena da među nama još postoje ljudi koje je život gurnuo na samu ivicu, ali i dokaz da jedno pruženo ruku može promeniti nečiju sudbinu.

- Još jednom smo pokazali snagu zajedništva. Ljubav će spasiti svet. Zajedno možemo - poruka je koja je odjeknula nakon vesti da će deka Milisav konačno dobiti priliku za dostojanstven život.