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Na aerodromu u Bejrutu juče je odata počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću (36), mirovnjaku UNIFIL-a koji je preminuo u četvrtak nakon što je teško povređen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu, a od njega opraštaju se emotivnim porukama supruga, prijatelji, kumovi...

Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) juče su na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odale počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću čije telo je poslato u njegovu domovinu Srbiju.

"Zar ovako da mi dođeš kući, jedino moje"

Teška srca od mladog Milovana oprostila se i njegova supruga Ana.

"Ljubavi moja, živote moj, pa zar ovako da mi dođeš kući, jedino moje" - napisala je njegova supruga.

Oprostili su se i prijatelji, kumovi, kolege.

UNIFIL paid tribute to Staff Sergeant Milovan Jovanović of Serbia, who died after being critical (1).jpg
Foto: Instagram/unifil_official

"Kume moj, čekamo te anđele naš hrabri", " Počivaj u miru prijatelju", "Nek mu je laka crna zemlja, počivaj u miru!! Nek te anđeli čuvaju", bile su neki od poslednjih pozdrava.

Na komemoraciji pored fotografije preminulog Milovina na odru, postavljena je počasna straža.

UNIFIL paid tribute to Staff Sergeant Milovan Jovanović of Serbia, who died after being critical.jpg
Foto: Instagram/unifil_official

Ceremoniji odavanja počasti u Bejrutu prisustvovali su i ambasador Srbije Milan Trojanović, ambasador Španije Migel de Lukas Gonzalez, predstavnik libanskog Ministarstva nacionalne odbrane i libanske vojske, brigadni general Marun Azi, koordinator UN za humanitarna pitanja u Libanu Imran Riza, koji je takođe predstavljao specijalnog koordinatora UN za Liban, i drugi mirovni saradnici.

Kada je u januaru ove godine stigao da služi u UNIFIL-u, Jovanoviću je to bilo njegovo prvo raspoređivanje u inostranstvo.

UNIFIL paid tribute to Staff Sergeant Milovan Jovanović of Serbia, who died after being critical (2).jpg
Foto: Instagram/unifil_official

Podsetimo, starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4 časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu – od januara ove godine.

Kurir.rs/ Blic

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