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Na aerodromu u Bejrutu juče je odata počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću (36), mirovnjaku UNIFIL-a koji je preminuo u četvrtak nakon što je teško povređen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu, a od njega opraštaju se emotivnim porukama supruga, prijatelji, kumovi...

Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) juče su na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odale počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću čije telo je poslato u njegovu domovinu Srbiju.

"Zar ovako da mi dođeš kući, jedino moje"

Teška srca od mladog Milovana oprostila se i njegova supruga Ana.

"Ljubavi moja, živote moj, pa zar ovako da mi dođeš kući, jedino moje" - napisala je njegova supruga.

Oprostili su se i prijatelji, kumovi, kolege.

Foto: Instagram/unifil_official

"Kume moj, čekamo te anđele naš hrabri", " Počivaj u miru prijatelju", "Nek mu je laka crna zemlja, počivaj u miru!! Nek te anđeli čuvaju", bile su neki od poslednjih pozdrava.

Na komemoraciji pored fotografije preminulog Milovina na odru, postavljena je počasna straža.

Foto: Instagram/unifil_official

Ceremoniji odavanja počasti u Bejrutu prisustvovali su i ambasador Srbije Milan Trojanović, ambasador Španije Migel de Lukas Gonzalez, predstavnik libanskog Ministarstva nacionalne odbrane i libanske vojske, brigadni general Marun Azi, koordinator UN za humanitarna pitanja u Libanu Imran Riza, koji je takođe predstavljao specijalnog koordinatora UN za Liban, i drugi mirovni saradnici.

Kada je u januaru ove godine stigao da služi u UNIFIL-u, Jovanoviću je to bilo njegovo prvo raspoređivanje u inostranstvo.

Foto: Instagram/unifil_official

Podsetimo, starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4 časa po lokalnom vremenu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Stariji vodnik Milovan Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011, a u mirovnoj misiji u Libanu – od januara ove godine.