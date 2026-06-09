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Amerikanac Bret Mekman koji je posle decenija u Alabami i Atlanti odlučio da upozna Balkan, pa je posle Skoplja i Severne Makedonije došao u Niš, a potom u Sokobanju, podelio je iskustvo koje nadasve nije očekivao.

- Probudio sam se uz krike nekog stvorenja - govori na početku videa dok izlazi kroz stara vrata kuće.

Snimajući mačku, pojasnio je da je možda bila "srpska siva lisica", ali napomenuo da ne zna i onda pokazao svoj dom u narednih nekoliko nedelja.

Otvorivši vrata pružio je uvid u malenu sobu koja se čini kao spoj dnevne, spavaće, ali i kuhinje. Tu je drvo za ogrev, kao i pećnica.

- Osnovno je, tradicionalno. Apsolutno volim - izgovara snimajući sobičak.

Potom je prikazao peć u kojoj je već založena vatra, a onda kazao da je najbolje u svemu što ima mačke.

- Zanimaću se raščišćavanjem neke zemlje radi sadnje povrća. Popraviću par stvari, staviti dekoracije. Već je posađeno nešto i zasadi pristižu. Luk i takve stvari. Ali pogledajte ove prizore - govori dok snimak prati magične poglede iz jedne od prostorija, kao i samog okruženja zemljišta na kom je.

Video snimak završava uz konstataciju da će se videti da li "momak iz grada može da se adaptira oko života na selu u Srbiji", misleći, naravno, na sebe.

Potom je pozvao ljude da zaprate njegov profil i za sam kraj ostavio jedno gromko: "Ćao".

Dok u snimcima realativno malo pojašnjava oko života u SAD i to pretežno oko toga gde je živeo, pa jug Amerike od pre par decenija povezuje sa osećajem na Balkanu danas (gostoprimstvo, vrednovanje porodice, druženje...), nije baš jasno otkud baš Balkan kao destinacija.

Iz Skoplja je došao u Niš, a potom u kućicu kod Sokobanje. Nije znano ni gde planira dalje, ni kada, ali ono što jeste - njegov način govora i istinsko uživanje u životu koje deli sa pratiocima predstavljaju svojevrsno osveženje, a pokazuju i da popularnost na društvenim mrežama nije striktno vezana sa godinama, već sa samim sadržajem.