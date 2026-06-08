"Nismo svi u mogućnosti da postimo na vodi" Teolog otkrio kako se pravilno posti Petrovski post: Mnogi greše
Za pravoslavne vernike danas počinje Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u toku godine. Ovaj post traje do 12. jula, kada Srpska pravoslavna crkva proslavljaPetrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.
Teolog Aleksandar Đurđević objavio je na svom Instagram profilu detalje o Petrovskom postu i pravilnom načinu posta.
- Apostolski post je ustanovljen u čast Svetih apostola koji su nakon silaska Svetog Duha na apostole na Pedesetnicu počeli da propovedaju jevanđelje širom sveta. Sveti apostoli su često postili i molili se, ugledajući se na svog učitelja Hrista, pa je Petrovski post način da se vernici ugledaju na njihov primer. Tako i mi sledujemo Hristu kroz poslanike Božije“, naveo je Đurđević.
On dodaje da Petrovski post počinje nedelju dana posle Pedesetnice, odnosno silaska Duha Svetoga na apostole, i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, 12. jula. Dužina trajanja ovog posta zavisi od pashalnog i pentikostalnog perioda, odnosno od perioda između Vaskrsa i Duhova.
Kako se pravilno posti
Po rečima teologa, Petrovski post je sličan Božićnom, ali nešto blaži. Tokom posta ne jedu se meso, mlečni proizvodi i jaja, dok se riba, vino i ulje konzumiraju svaki dan, osim srede i petka kada je post na vodi.
- Međutim, nismo svi u mogućnosti da postimo na vodi. Ne možemo da postimo svi po pravilima koja nalaže Crkva. Mi nismo monasi, ne živimo u manastiru. Postimo isključivo onako kako nam duhovnik, odnosno naš sveštenik, blagoslovi. Svako je ličnost, odnosno individua za sebe i svako posti shodno svojim mogućnostima - istakao je Đurđević.