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Teolog Aleksandar Đurđević objavio je na svom Instagram profilu detalje o Petrovskom postu i pravilnom načinu posta.

- Apostolski post je ustanovljen u čast Svetih apostola koji su nakon silaska Svetog Duha na apostole na Pedesetnicu počeli da propovedaju jevanđelje širom sveta. Sveti apostoli su često postili i molili se, ugledajući se na svog učitelja Hrista, pa je Petrovski post način da se vernici ugledaju na njihov primer. Tako i mi sledujemo Hristu kroz poslanike Božije“, naveo je Đurđević.

On dodaje da Petrovski post počinje nedelju dana posle Pedesetnice, odnosno silaska Duha Svetoga na apostole, i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, 12. jula. Dužina trajanja ovog posta zavisi od pashalnog i pentikostalnog perioda, odnosno od perioda između Vaskrsa i Duhova.

Foto: Kurir, Shutterstock

Kako se pravilno posti

Po rečima teologa, Petrovski post je sličan Božićnom, ali nešto blaži. Tokom posta ne jedu se meso, mlečni proizvodi i jaja, dok se riba, vino i ulje konzumiraju svaki dan, osim srede i petka kada je post na vodi.