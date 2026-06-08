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Marija Mikić koja je sreću i ljubav pronašla u sunčanoj Grčkoj, redovno na svom TikTok nalogu "antoneria.life.gr" deli detalje o svakodnevnom životu u ovoj omiljenoj letnjoj destinaciji Srba. Ovog puta, odgovorila je na pitanje koje nas sve zanima – gde to zapravo letuju Grci?

Kada razmišljamo o letovanju u Grčkoj, nama su obično prva asocijacija Kasandra, Sitonija ili čuvena jonska ostrva. Međutim, lokalci imaju potpuno drugačiju taktiku za izbegavanje gužvi. Kako bi nam dala što realniju sliku, Marija se obratila "glavnom izvoru informacija" - svom suprugu Grku.

- Pitam muža šta da kažem gde letuju Grci u Grčkoj, kaže najbolje je da ispričaš gde letuju ljudi iz našeg okruženja. I stvarno iz toga može da se vidi jedna realna slika koja mesta Grci najčešće biraju za odmor - započinje svoju priču Marija.

Zanimljivo je da su ove sezone hit destinacije među Grcima mesta koja našim turistima često promaknu.

- Mnogi kažu da ove godine preskaču ostrva i biraju mesta kao što su Parga, Sivota, mesta oko Piliona, često čujem i za mesta na Peloponezu kao što su Gitio, Tolo, Finikunda, Porto Heli - ističe ova Srpkinja.

Foto: Stalon/Shutterstock

Ipak, tradicija je u Grčkoj jaka, pa ima i onih pravih "morskih vukova" koji ne priznaju kopno.

- Ima i onih koji kažu da leto u Grčkoj nije leto ukoliko se ne ode makar na par dana na neko ostrvo. Ali manje poznata ostrva kao što su Andros, Tinos, Paros, Kitnos, Ikarija, Agistri, Poros - prenosi ona iskustva svojih grčkih prijatelja.

Grci obožavaju i ova severna mesta

Za sve one koji ipak ne odustaju od severnog dela Grčke koji je nama najbliži, Marija izdvaja mesta koja su tamo najaktuelnija.

- Što se tiče severa, čujem da su tamo popularna mesta Vurvuru, Sarti, Kavala i severna ostrva - rekla je ona u obraćanju na TikToku.

A gde će ova srpsko-grčka porodica provesti svoje tople letnje dane? Za njih je izbor već pao na dobro poznat teren.

- Mi ove godine porodično idemo na Limnos, gde imamo kuću, a možda i par dana odemo do Rodosa kod jednih rođaka – otkrila je Marija svoje planove.