Slušaj vest

Prva trudnoća - devojčica, druga trudnoća - bliznakinje, treća trudnoća šok - još jedan par blizanaca! Dve uzastopne blizanačke trudnoće izuzetno su retka pojava, ali su moguće, što dokazuje i slučaj Pančevke Magdalene Kulcsar Fekete (37), čija priča pokazuje da život i nakon velikog gubitka može doneti neočekivanu radost.

Magdalena, majka petoro dece, sva tri puta ostala je trudna prirodnim putem, što dodatno iznenađuje. Njena priča, kako i sama kaže u razgovoru za Kurir, govori da na kraju tunela uvek postoji svetlost.

Ova Pančevka je ćerku Teodoru (12) rodila 2013. godine, a devetogodišnje bliznakinje Helenu i Leonoru 2016. godine. Ona i njen suprug Karolj imali su skladan i lep život.

Dve nedelje agonije

- Rekli su da je u pitanju vanmaterična trudnoća i da se plod ne vidi. Usledile su dve nedelje agonije. Završila sam u bolnici na ispitivanjima, doktori napokon vide da je plod u materici i da je sve u redu. Videli su jedan plod, pustili su me kući uz dogovor da za dve nedelje odem na kontrolu kod moje doktorke - priseća se za Kurir Magdalena i nastavlja:

Magdalena Kulcsar Fekete Foto: Privatna arhiva

- Doktorka mi na kontroli kaže: "Meni su ovo danas drugi blizanci koje vidim." Ostala sam u neverici, gledam na ekranu dva graška! Suprug i ja smo se čudili dva dana.

Nakon što su istražili porodično stablo, saznali su da su njegova tetka, kao i njena tetka i baba, imale blizance. Magdalena je dobila lekove za održavanje trudnoće. Do petog meseca je sve bilo u redu, potom je usled preranog otvaranja završila u bolnici.

- Naredna četiri meseca samo sam ležala. Porodila sam se u 36. nedelji - priča nam ona.

Jedne večeri 2020. godine njihov život se potpuno preokrenuo, a porodicu je zadesila velika tragedija.

- Otišli smo na proslavu i tu se završilo sve. Moj suprug je doživeo srčani udar, tako kažu doktori. Bio je zdrav, imao je nepune 34 godine. Ostale smo same, njega više nije bilo. Usledili su dani unutrašnje borbe - priseća se ona.

Magdalena Kulcsar Fekete s decom Foto: Privatna arhiva

Poklon od Boga

Vreme je prolazilo, nekako su nastavile dalje, kako kaže Magdalena, jače nego ikad. Usledilo je poznanstvo s Norbertom. Dugo su se družili, nakon čega su uplovili u vezu, a potom su se venčali 2023. godine. Ostala je trudna, lekar je video jedan plod u materici, nakon nedelju dana na kontroli na ekranu je videla dve tačke.

- Pitala sam doktora da li su blizanci, a on je rekao da jesu. Opet blizanačka trudnoća, šok. Plakala sam kao izgubljena, to su retke situacije da se dva puta zaredom dobiju blizanci. Jako sam želela još jedno dete, a Bog nas je nagradio sa dvoje. Suprug se šokirao kad sam mu rekla, krv mu je krenula iz nosa. Bilo je to veliko iznenađenje za oboje - kaže ona.

U osmoj nedelji dobila je veliko krvarenje, šanse su bile 50:50 da će bebe preživeti. Dobila je lekove za održavanje trudnoće, iz meseca u mesec je krvarila, ali je izgurala do 38. nedelje.

1/10 Vidi galeriju Magdalena imala dve blizanačke trudnoće, danas čuva petoro dece Foto: Privatna arhiva

- Uspela sam skoro do kraja da izguram, stigli su nam Erik i Aleks u julu 2023. godine. Bilo je teških trenutaka, ali uvek je tu svetlost na kraju tunela. Osećam se blagosloveno zbog druge blizanačke trudnoće, kao da sam dobila poklon od Boga, tako sam to doživela - srećna je ona.

Zahvalna ocu pokojnog supruga

Magdalena trenutno ne radi, vodi brigu o domu i deci, kaže da je život sa petoro dece jedan veliki, ali lep haos.

Velika podrška Foto: Privatna arhiva