Slušaj vest

Jaz u privlačnosti među polovima prisutan je u različitim kulturama i kroz vekove, ali se s godinama postepeno smanjuje, pokazalo novo globalno istraživanje.

Ženska lica ocenjuju se kao privlačnija od muških, čak i kada ih procenjuju druge žene, pokazuje novo istraživanje. Međutim, ta razlika postepeno se smanjuje sa godinama i gotovo potpuno nestaje kada ljudi uđu u osmu deceniju života.

Rezultati istraživanja potvrđuju postojanje takozvanog „jaza u privlačnosti među polovima“, pojave koja se ogleda i u vekovima starim izrazima kojima se žene opisuju kao „lepši pol“ – od nemačkog das schöne Geschlecht do francuskog le beau sexe, ali i brojnih sličnih izraza širom sveta.

- Reč je o izuzetno stabilnom efektu koji se pojavljuje u različitim kulturama. Ženska lica ocenjuju se kao privlačnija od muških bez obzira na druge faktore - objašnjava dr Eugen Vasilivicki, istraživač sa Instituta Maks Plank za empirijsku estetiku u Nemačkoj.

Kako ističe, najiznenađujući nalaz bio je da upravo žene daju najviše ocene drugim ženama, dok muškarce ocenjuju najnižim ocenama.

Zašto se evolucija poigrala sa ljudima

Još je Čarls Darvin, britanski prirodnjak i tvorac teorije evolucije, primećivao da su u životinjskom svetu mužjaci često ukrašeni raskošnim grivama, jarkim bojama ili upečatljivim perjem. Smatrao je da je to posledica seksualne selekcije, odnosno da su najupadljiviji mužjaci imali najviše potomaka.

Kod ljudi je, međutim, video izuzetak. Verovao je da muškarci međusobno konkurišu za najpoželjnije žene ili da bogatstvo i društveni položaj omogućavaju sličnu prednost. Evolucioni biolozi raspravljaju o toj posebnosti već više od jednog veka.

- Naučnici su uglavnom polazili od pretpostavke da su žene lepši pol i pokušavali da objasne koji bi evolutivni mehanizam mogao da stoji iza toga. Ali samo postojanje te razlike nikada nije bilo sistematski provereno - ističe Vasilivicki.

Foto: Shutterstock

Najobimnija analiza, ali bez konačnog tumačenja

Za potrebe novog istraživanja, on i njegove kolege prikupili su najveću svetsku bazu podataka o procenama privlačnosti lica. Analizirali su rezultate iz 52 studije sprovedene u 76 zemalja.

Konačni skup podataka obuhvatio je više od 1,5 miliona ocena za oko 17.000 lica, koje je procenjivalo gotovo 30.000 ljudi.

Analiza je pokazala da se prosečno žensko lice ocenjuje kao privlačnije od približno 60 odsto muških lica. Razlika je bila najizraženija u zapadnim zemljama i delimično je varirala u zavisnosti od seksualne orijentacije ispitanika, ali je ostala vidljiva među heteroseksualnim, homoseksualnim, biseksualnim i lezbejskim učesnicima istraživanja.

Zanimljivo je da je razlika nestajala kada su muškarci i žene ocenjivali sopstveni izgled.

Deo objašnjenja leži u razlikama u građi lica. Muškarci u proseku imaju izraženije i uglastije crte, dok su ženska lica češće zaobljenija. Rezultati sugerišu da i muškarci i žene uglavnom smatraju zaobljena lica privlačnijim.

Istraživanje ne daje konačan odgovor na pitanje zašto postoji opšta sklonost ka ženskim licima, ali Vasilivicki smatra da kulturološki faktori nisu jedino objašnjenje.

- Kada neki efekat vidimo praktično širom sveta, teško ga je objasniti isključivo kulturom - napominje istraživač.

Foto: Shutterstock

Moguće je da su stotine hiljada godina seksualne selekcije oblikovale karakteristike ženskih lica, ali istraživači upozoravaju da njihovi podaci ne omogućavaju takav zaključak sa sigurnošću. Jedno od mogućih objašnjenja jeste da su zaobljenija lica privlačna zato što podsećaju na crte lica beba.

Ženska, ali mlada lica

Američka književnica i esejistkinja Suzan Zontag još je 1972. godine u eseju Dvostruki standard starenja tvrdila da društvo vrednost žena često povezuje sa lepotom, a lepotu sa mladošću, dok se isti kriterijumi ne primenjuju na muškarce.

Nalazi nove studije delimično idu u prilog toj tezi. Prednost ženskih lica u procenama privlačnosti postepeno opada od 18. godine života i gotovo potpuno nestaje oko 80. godine.

- Što su lica starija, to je manja razlika u proceni privlačnosti između muškaraca i žena - napominje Vasilivicki.

- Muška i ženska lica s godinama postaju sve sličnija. Strukturne razlike se smanjuju, a upravo bi to moglo da objasni zašto se jaz u privlačnosti postepeno topi.