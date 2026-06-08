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Strani turisti koji posete Srbiju često nose lepe uspomene na gostoprimstvo, srdačnost ljudi i spontane susrete koji ostavljaju utisak. Ipak, ponekad ih pojedine situacije iznenade, naročito kada se susretnu sa drugačijim običajima od onih na koje su navikli.

Jedno takvo iskustvo podelio je mladi Italijan na Reditu.

Naime, Markus, 21-godišnji student iz Venecije, trenutno putuje kroz zemlje Balkana, a tokom boravka u Srbiji doživeo je nešto što nije očekivao.

Kako je napisao u objavi, jednog jutra je, nakon kafe u lokalnom kafiću, kupio buket ruža i odlučio da ih poklanja prolaznicima kao mali znak pažnje. Međutim, primetio je da su mnoge devojke njegovih godina odbijale da prihvate cveće.

- Pitao sam se da li je moguće da devojke u Srbiji ne vole cveće. Nisam imao nikakvu skrivenu nameru, želeo sam samo da nekome ulepšam dan - napisao je Markus.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

On je objasnio da već nekoliko nedelja putuje regionom i da je pre Srbije posetio Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju. Nakon Srbije planira da nastavi put ka Rumuniji i Bugarskoj.

Pošto nije mogao da objasni zbog čega su prolaznice odbijale njegov gest, odlučio je da pita korisnike Redita da li postoji neko pravilo ili običaj kojeg nije svestan.

"Vaše bake su divne!"

Iako su mnoge mlađe žene odbile ruže, Markus je primetio da su starije sugrađanke reagovale potpuno drugačije.

- Vaše bake su divne. Gotovo svaka kojoj sam poklonio cvet uzvratila je osmehom, a neke su mi čak ponudile voće koje su imale kod sebe - napisao je kroz šalu.

Komentari objasnili zbog čega je ovo slučaj!

U komentarima su mu brojni korisnici objasnili da takav način poklanjanja cveća nije naročito uobičajen u Srbiji. Neki su pretpostavili da su prolaznice pomislile da pokušava da proda ruže, budući da je to česta praksa na ulicama.

Drugi su istakli da se poklanjanje cveća od strane nepoznate osobe često doživljava kao pokušaj flerta ili upoznavanja, zbog čega su devojke možda bile oprezne.

- Kod nas žene uglavnom rado prihvataju cveće, ali kada dolazi od osobe koju poznaju ili sa kojom imaju određeni odnos. Kada nepoznat čovek priđe sa ružom, mnogi se zapitaju šta stoji iza toga - objasnio je jedan korisnik.

Nakon brojnih odgovora, Markus je dobio jasniju sliku o kulturološkim razlikama i priznao da mu je zanimljivo koliko isti gest može biti različito protumačen od zemlje do zemlje. Njegova objava ubrzo je privukla veliku pažnju i otvorila zanimljivu diskusiju o običajima, očekivanjima i svakodnevnim razlikama među ljudima.