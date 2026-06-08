Slušaj vest

Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) saopštila je da je na aerodromu u Bejrutu održana svečana komemoracija na kojoj je odata poslednja počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću (36). Mirovnjak UNIFIL-a preminuo je u četvrtak od posledica teških povreda koje je zadobio u napadu minobacačkim granatama u blizini mesta Mardžajun.

Ubrzo nakon ceremonije, na društvenim mrežama i zvaničnim kanalima misije objavljen je i potresan snimak sa zvaničnog ispraćaja. Na snimku se vidi kovčeg sa telom nastradalog srpskog narednika, prekriven zastavom Republike Srbije, dok pored njega u stavu mirno stoje njegove kolege.

Vojnici iz različitih međunarodnih kontingenata postrojili su se na pisti aerodroma i dostojanstveno salutirali stradalom kolegi pre nego što je njegovo telo otpremljeno za domovinu.

Narednik Jovanović je sedmi mirovnjak koji je izgubio život tokom obavljanja dužnosti na jugu Libana od početka marta, kada su ponovo obnovljena neprijateljstva između militantne grupe Hezbolah i Izraela.

Za tridesetšestogodišnjeg Jovanovića, koji je u Liban stigao u januaru ove godine, ovo je bilo prvo raspoređivanje u neku međunarodnu misiju u inostranstvu. Iza sebe je ostavio porodicu, prijatelje i kolege iz Vojske Srbije koji se opraštaju od vojnika koji je časno i profesionalno obavljao svoju dužnost pod zastavom Ujedinjenih nacija.

Telegram saučešća

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog pripadnika Vojske Srbije.

- Sa neizmernim bolom i tugom primio sam vest o pogibiji starijeg vodnika Milovana Jovanovića angažovanog u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. U ovim teškim trenucima primite najiskrenije i najdublje saučešće u moje ime, kao i u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vaša porodica izgubila je sina, supruga i oca. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izgubili su časnog i odanog podoficira, čoveka koji je dao svoj život služeći u misiji koja obezbeđuje mir. Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su uz Vas, spremni da Vam uputimo svaki mogući vid pomoći i podrške - naveo je ministar Gašić.