Stojković demantuje navode Ristića: Nije istina da sam govorio kao poverenik manastira Hilandar, u javnim nastupima govorim isključivo kao teolog
Teolog Miloš Stojković oglasio se danas povodom netačnih navoda koje su se u vezi sa njegovim izjavama pojavile u javnosti.
- Povodom neistinitih tvrdnji samostalnog narodnog poslanika Žarka Ristića da sam u emisiji „Jutro sa dušom“ na televiziji Pink govorio kao poverenik manastira Hilandar, što je potpuno netačno ovom prilikom ističem da u svim svojim javnim nastupima govorim isključivo kao teolog i svoje stavove i mišljenja iznosim isključivo kao diplomirani teolog Aristotelovog univerziteta u Solunu, a ne u ime Srpske pravoslne crkve, manastira Hilandar niti bilo koje druge institucije u okviru istih - naveo je Stojković.
On dodaje da je Ristić je bez prethodno proverenih informacija netačno navodio njegove dužnosti u okviru nastupa u medijima, bilo da su elektronski štampani ili televizijske emisije.
- Dakle napominjem da sve svoje stavove iznosim kao teolog nepominjući u iznošenju svojih stavova posebno ni jednu instuciju ili ogranak bilo Hilandara, bilo Srpske Pravoslavne Crkve što se jasno može utvrditi uvidom u arhivama mojih javnih nastupa. Izvinjavam se ako je zbog ovih objavljenih neistinitih navoda samostalnog narodnog poslanika Žarka Ristića bilo kome naneta šteta, a posebno bilo kojoj instituciji ili delu Srpske Pravoslavne crkve i svetog manastira Hilandar - poručio je Stojković.