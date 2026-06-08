Slušaj vest

Teolog Miloš Stojković oglasio se danas povodom netačnih navoda koje su se u vezi sa njegovim izjavama pojavile u javnosti.

- Povodom neistinitih tvrdnji samostalnog narodnog poslanika Žarka Ristića da sam u emisiji „Jutro sa dušom“ na televiziji Pink govorio kao poverenik manastira Hilandar, što je potpuno netačno ovom prilikom ističem da u svim svojim javnim nastupima govorim isključivo kao teolog i svoje stavove i mišljenja iznosim isključivo kao diplomirani teolog Aristotelovog univerziteta u Solunu, a ne u ime Srpske pravoslne crkve, manastira Hilandar niti bilo koje druge institucije u okviru istih - naveo je Stojković.

On dodaje da je Ristić je bez prethodno proverenih informacija netačno navodio njegove dužnosti u okviru nastupa u medijima, bilo da su elektronski štampani ili televizijske emisije.