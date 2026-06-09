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Srpski turisti su u prvih nekoliko minuta kažnjeni na Tasosu sa 350 evra, uz privremeno oduzimanje dozvole, prenosi grupa "nikana.gr".

Naime, kako se navodi, oni su kažnjeni zbog pogrešnog skretanja — za koju nisu ni znali da nije dozvoljeno.

- Stigli smo trajketom u Limenas i u prvih 5 minuta boravka na Tasosu dobili smo kaznu od 350 evra. Hteli smo da svratimo kratko do prodavnice, nismo videli znak za skretanje levo jer je ispred nas grčki kombi skrenuo, pa smo po inerciji krenuli za njim, a dete je plakalo u kolima i na trenutak poremetilo pažnju - navode Srbi u ispovesti i dodaju:

- Policija se stvorila u sekundi i kao da smo najveći prestupnici — neljubazno napisala kaznu. Žalba ili molba koju smo napisali nije pomogla. Uz zabranu vožnje za vozača i oduzimanje dozvole, rečeno nam je da možemo uzeti taksi iz drugog grada ako nema drugih vozača, kao i da ih ne interesuju druge okolnosti — ovo je Grčka i kazna od 350 evra — nikakvo umanjenje nije moguće. Nismo uzeli dozvolu jer je vikend, ali smo platili kaznu.

Kako su na kraju naveli, ispovest nije razlog rasprave da li je kazna opravdana ili ne, već da podsete vozače iz Srbije da u Grčkoj saobraćajni prekršaji mogu biti visoki i da se propisi strogo primenjuju.

- Zato oprezno vozite, obratite pažnju na znakove, ne pratite slepo vozila i budite koncentrisani nakon dugog puta i dolaska na destinaciju - završavaju.

Komentari podrške, ali i osude!

"Da li je i grčki kombi kažnjen ili samo vi?", "Zabranjeno je levo, šta nije jasno", "Nekad policija treba da vidi neke stvari i reaguje, a ne samo da piše kazne", "Pa valjda u svim zemljama treba poštovati pravila, ne samo u Grčkoj", "Sasvim adekvatna kazna za prelazak preko pune linije", "Grčka policija čeka ispred prodavnica da se neko zezne i onda pišu kazne, sami se pecamo", samo su neki od komentara ispod podeljenog videa.

Pišite nam u komentarima da li vam se desilo slično i kako ste reagovali!