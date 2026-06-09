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Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo Ministarstvo pravde.

Građani već deset dana nisu u mogućnosti da kod notara overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se rade overe.

Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za eUpravu.

Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom nedelje.

Kurir.rs/RTS

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