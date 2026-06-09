Građani već deset dana nisu u mogućnosti da kod notara overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se rade overe.
Ministarstvo pravde
USKORO PONOVO OVERE KOD NOTARA: Pao sistem, ali bi trebalo da proradi tokom ove nedelje
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Tokom ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, potvrdilo Ministarstvo pravde.
Građani već deset dana nisu u mogućnosti da kod notara overe kupoprodajne ugovore, poklone, ostavine i druga dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom, jer je pao sistem preko koga se rade overe.
Iz Ministarstva pravde za RTS kažu da je trenutno ograničena funkcija pojedinih servisa i da rade na unapređenju bezbednosti i stabilnosti sistema u saradnji sa Kancelarijom za eUpravu.
Tvrde da će sistem ponovo biti uspostavljen tokom nedelje.
Kurir.rs/RTS
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