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Prilikom letovanja ne samo u Grčkoj, već i na ostalim destinacijama, mnogi turisti, među kojima su i Srbi prave greške koje mogu da im upropaste letovanje, zbog kojih mogu da izgube novac, dobiju paprene kazne i sebi stvore dodatni stres. Ovo su 10 velikih "ne" koja spašavaju letovanje u Grčkoj!

Od naizgled sitnica koje prave velike probleme, do ozbiljnih grešaka koje mogu pokvariti ceo odmor – ovo su stvari koje ne smete raditi ako želite bezbrižan i siguran boravak u Grčkoj i saveti nastali su iz iskustava stotina turista koji su podelili svoje priče i probleme, prenosi Grčka info.

Ne ulazite u more ako je istaknuta crvena zastavica

Crvena zastava označava uslove visoke opasnosti koji predstavljaju veliki rizik za posetioce. Ova zastava upozorava na uzburkano more, velike talase, jake struje ili druge opasne situacije u moru.

Kada je crvena zastava podignuta, upozorenje treba da se shvati ozbiljno i potrebno je da se posetioci uzdrže od plivanja kako bi sprečili ozbiljne posledice.

Foto: Shutterstock

Ne parkirajte na zabranjenim mestima

Pod dva, ne parkirajte vozilo na zabranjenim mestima - ostaćete bez tablice i dozvole!

Jednostavno, bahato parkiranje "samo na minut" u Grčkoj ne prolazi.

Parkiranje na nedozvoljenim mestima, poput onih u blizini plaža ili šetališta, rezultira trenutnim skidanjem tablica, a kazne variraju između 40 i 80 evra, u zavisnosti od mesta prekršaja. Pored novčane kazne, policija može oduzeti vozačku dozvolu na deset dana, dok saobraćajnu zadržavaju i do dvadeset dana.

Ne vozite prebrzo i poštujte ograničenja

Kako ne biste zaradili paprene kazne, pošto je zakon u Grčkoj daleko stroži, ali i sebe i ostale učesnike u saobraćaju doveli u opasnost, savetuje se da prilagodite brzinu ograničenjima i ne vozite prebrzo.

Spisak iznosa kazni za saobraćajne prekršaje u Grčkoj:

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Vožnja pod uticajem alkohola - od 78 do 1.200 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20km/h - 100 evra

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije – 700 evra

Nevezivanje sigurnosnog pojasa – 350 evra

Nepropisno parkiranje - od 40 do 80 evra

Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje – 100 evra

Pušenje u vozilu ukoliko je u njemu dete mlađe od 12 godina – 1.500 evra i oduzimanje vozačke dozvole. Oprez na lične stvari i dokumenta

Ne ostavljajte ništa vredno ni bezvredno u kolima ako ih napuštate, to važi i za obavljanje kupovine u marketima koji su nadomak granice i ostavljanje kofera i ostalih stvari u kolima.

Dešava se da upravo na ovakvim mestima ljudi postaju meta lopova i džeparoša!

Isto tako, Grčka info upozorava da ne zaboravite da na svakom graničnom prelazu proverite da li su vam vraćeni svi pasoši i da li svi pripadaju vam!

Ne verujte slepo oglasima za smeštaj na društvenim mrežama

Jedna od bitnijih stavki kako vam odmor ne bi propao, a da još nije ni počeo jeste sam smeštaj.

"Ne verujte slepo oglasima za smeštaj na društvenim mrežama", upozorava "Grčka info".

Ne idite u kupovinu u markete pravo sa granice - kolima u kojima su koferi i ostale stvari!

Sve je više turista koji ostaju i bez novca i bez smeštaja zbog lažnih oglasa na društvenim mrežama.

Ne zaboravite da proverite stvari

Angelina platila kaznu od 350 evra u Grčkoj Foto: Shutterstock

Takođe, ne zaboravite da na svakom graničnom prelazu proverite da li su vam vraćeni svi pasoši i da li svi pripadaju vama. U suprotnom provešćete sate i sate, pa čak i dane kako biste povratili svoja dokumenta.

Ne puštajte dete da hoda nago na plaži!

Decu na plažama pedofili najčešće snimaju mobilnim telefonom. Međutim koriste i druge sprave. Recimo, običan ključ od automobila u koji je integrisana mala kamera, ručne satove sa kamerom, knjige. Čak i kamerice koje se nalaze u ramu najobičnijih naočara za sunce.

Vašu decu na plažama ne slikaju isključivo pedofili - slikaju ih i oni koji snimke dece prodaju pedofilima i razvijaju taj biznis.

Ovi sadržaji se ili razmenjuju ili se prodaju, a najtraženiji su snimci što mlađe dece jer postižu veću cenu na tržištu

I za kraj: Ne zaboravite da pazite na torbe i novac na terminalima gde polaze turistički autobusi za Grčku!

Ne nosite burme na plaže!