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Saobraćaj u Srbiji odvija se uz dobre uslove za vožnju, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Sa približavanjem letnje turističke sezone povremeno se beleži pojačan saobraćaj na pravcima ka letnjim turističkim destinacijama. Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde su u toku radovi i saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazima Šid i Kelebija na izlazu iz zemlje čekaju po četiri sata, na Batrovicima tri sata, a na Horgošu sat i po, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

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