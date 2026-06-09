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Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, biće održana sutra u devet časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu.

Stariji vodnik Milovan Jovanović poginuo je tokom šestomesečne mirovne misije na jugu Libana kada su neprijateljske snage napale vojnu bazu Ujedinjenih nacija, u tom napadu povređena su i dva vojnika iz Španije i El Salvadora.

U mirovnoj misiji Jovanović je trebao da ostane još mesec dana kada je planiran njegov povratak u matičnu vojnu bazu u kasarni Jovo Kursula u Kraljevu.

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Foto: Printscreen Instagram/192_rs

Iz Bejruta su telo stradalog vojnika ispratile brojne kolege kako iz Srbije tako i iz drugih zemalja. Očekuje se da telo tokom dana stigne na beogradski aerodrom.

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Foto: Instagram/unifil_official

Zastave su već danas spuštene na pola koplja u kasarni u njegovom rodnom gradu gde će sutra u 9 časova biti održana komemoracija, nakon koje će telo biti ispraćeno na groblje u naselju Kovači.

U Kraljevu je sutra proglašen Dan žalosti.

Kurir.rs/ RTS

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