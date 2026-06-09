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Današnji i sutrašnji dan doneće Srbiji pravo letnje vreme, uz temperature i do 33 °C. Očekuju se i veoma visoke vrednosti UV zračenja.

Povremeno se očekuje umerena oblačnost, a lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu Srbije.

U ovom času, preko severne i zapadne Evrope, premešta se u sklopu veoma izraženog hladnog fronta veoma snažan oblačni sistem.

Foto: Printscreen

Na svom putu donosi obilne padavine, jake oluje sa grmljavinom, olujni vetar, ali i jako zahlađenje, a u višim delovima Alpa i sneg.

Na udaru ovog sistema danas će se naći centralna Evropa.

Foto: Printscreen

Ovaj snažan sistem do Srbije stići će u sredu uveče i na udaru će se prvo naći severozapadni deo zemlje. U noći ka četvrtku i tokom četvrtka ovaj hladni front premeštaće se preko ostalih delova Srbije, uz kišu i obilne pljuskove sa grmljavinom, a očekuju se i olujne nepogode, uz opasnost od grada i jakih gromova.

Foto: Printscreen

Očekuje se i drastično zahlađenje, uz priliv osetno hladnije vazdušne mase sa severozapada. Temperatura će biti u padu i za 10 do 15 stepeni.