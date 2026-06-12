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Sud u Čačku naložio je jednom ocu da isplati gotovo pola miliona dinara duga za neplaćenu alimentaciju i da ubuduće redovno izdržava svoje dete, nakon što godinama nije izvršavao ovu zakonsku obavezu. Kako je navedeno, on je više godina izbegavao plaćanje, dok je dug kontinuirano rastao, a sud ga je istovremeno upozorio da bi u slučaju nepoštovanja odluke mogao da snosi i krivične posledice, uključujući i zatvorsku kaznu.

Istovremeno, iz Čačka stiže i drugi sličan slučaj, u kojem majka Bojana Milanović tri godine nije dobila nikakvu finansijsku podršku za svoje dete od oca deteta, iako je on zakonski obavezan da učestvuje u izdržavanju. Ona je istakla da se postupci u predmetima porodičnog prava odvijaju sporo, uprkos tome što bi trebalo da budu hitni, te da druga strana u međuvremenu koristi zakonske mogućnosti kako bi izbegla plaćanje alimentacije.

- Iz braka sa bivšim suprugom imam ćerku koja sada ima uskoro 9 godina. Zvanično smo se razveli 2023. godine, u februaru, znači to je već 3 i po godine kako zvanično smo razvedeni. Sud je tada dodelio alimentaciju od 10.000 dinara, koju on, nažalost, ne plaća. Taj dug se do sada poprilično uvećao, sada već iznosi više od 300.000 dinara - ispričala je Milanović za Kurir televiziju.

Bojana Milanović Foto: Kurir Televizija

Dodala je da su preduzimani različiti zakonski koraci kako bi se dug naplatio, uključujući krivične prijave i tužbe, ali da, kako je navela, nijedna od tih mera nije dala rezultat.

- Preduzimani su različiti koraci u smislu da smo prvo išli sve po zakonu, prvo krivična prijava, nakon toga tužba, i ništa od toga nije urodilo plodom. Nažalost, on se vodi kao nezaposleno lice, pa sud nema odakle da mu taj novac naplati.

Evo, videćemo kako ćemo sada proći sa naplatom iz tog alimentacionog fonda, jer sam već rekla, nisam baš sigurna kako to sve funkcioniše. I ovim putem bih zaista želela da pozovem sve samohrane roditelje koji se suočavaju sa ovakvim problemom, da ne odustaju od tih potraživanja, jer zaista, koliko god da je ta cifra, prosto to je nešto što vašem detetu pripada - dodala je Milanović.

Kako sud postupa u slučajevima neplaćanja alimentacije

- U slučaju kada se neko lice prvi put javlja kao izvršilac tog krivičnog dela, sud najčešće izriče uslovnu osudu, kao neku vrstu opomene, ako možemo tako da kažemo, u kom slučaju će se tom roditelju dati mogućnost da u određenom roku plati zaostale, odnosno dospele, a neizmirene alimentacije.

Taj rok je najčešće šest meseci ili godinu dana, u zavisnosti od toga koliki je iznos dospelih, a neisplaćenih alimentacija. A u krajnjem slučaju, ukoliko se ne ispoštuje ni taj dodatni rok, onda se tom licu izriče efektivna kazna zatvora - objasnila je advokat Katarina Đurakić za Kurir televiziju.

Ona je istakla da se u praksi prvo daje prilika za ispunjenje obaveze kroz uslovnu osudu i dodatni rok, dok se zatvorska kazna primenjuje tek ukoliko ni tada ne dođe do plaćanja zaostalih alimentacija.

Katarina Đurakić, advokat Foto: Kurir Televizija

Prvi efekti primene novog sistema

Kako navodi za Kurir televiziju ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić Kovačević, i dalje se prate podaci o primeni zakona o Alimentacionom fondu, uz prve pokazatelje koji ukazuju na obim njegovog korišćenja i broj porodica koje se suočavaju sa problemom neisplaćene alimentacije.

- U Ministarstvu trenutno radimo analize, s obzirom na to da je primena Zakona o alimentacionom fondu počela u avgustu 2025. godine. Uskoro ćemo imati kompletnije podatke i moći ćemo detaljnije da ih analiziramo. Prema sadašnjim informacijama, između 15 i 20 odsto korisnika čine očevi koji samostalno brinu o deci. Do sada je iz Alimentacionog fonda isplaćeno više od 40 miliona dinara za 833 dece. To pokazuje da postoji veliki broj porodica koje imaju problem sa neisplaćivanjem alimentacije - kaže ona i dodaje:

- Kada govorimo o neplaćanju alimentacije, govorimo o obliku ekonomskog nasilja. To ima veoma negativan uticaj i na decu i na roditelja koji se o njima stara. U praksi, to su situacije kada roditelj mora da bira da li će detetu platiti ekskurziju ili mu obezbediti poklon za rođendan drugu. To su teške odluke i zato je važno da sva deca imaju jednake uslove za odrastanje, bez obzira na to da li potiču iz kompletne ili razvedene porodice - navela je Žarić Kovačević.

Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju Foto: Kurir Televizija

Dalje ističe da Alimentacioni fond funkcioniše po ubrzanoj proceduri, uz zakonske rokove za donošenje rešenja i kontinuiranu isplatu pomoći deci koja su ušla u sistem, sve do promene finansijskih okolnosti obveznika.

- Alimentacioni fond omogućava brzu reakciju. Kada predmet stigne u Ministarstvo, rok za donošenje isplatnog rešenja je 15 dana. Od avgusta 2025. godine, 833 dece je ušlo u sistem i redovno prima alimentaciju, bez dodatne dokumentacije. Isplata se nastavlja sve dok se ne dobije informacija od izvršitelja da je obveznik ponovo u mogućnosti da plaća izdržavanje, bilo kroz zaposlenje ili imovinu - kaže.

- Pored Alimentacionog fonda, važan mehanizam zaštite je i dečiji dodatak. Ovih dana smo podigli cenzus za njegovo ostvarivanje sa oko 13.000 na 18.000 dinara, čime se proširuje broj porodica koje mogu da ostvare ovo pravo. Takođe, postoji i mogućnost pokretanja krivičnih postupaka zbog nedavanja alimentacije, kao i podnošenje krivične prijave protiv lica koja ne ispunjavaju ovu obavezu.

Važno je napomenuti i da Alimentacioni fond ne deluje retroaktivno. Zakon se primenjuje od trenutka donošenja prvog isplatnog rešenja, dok se sva ranija potraživanja moraju ostvarivati u sudskim postupcima - za emisiju "Redakcija", zaključila je Žarić Kovačević.

07:10 POLA MILIONA DUGA ZA ALIMENTACIJU! Otac godinama izbegavao izdržavanje deteta: "Dug se sada uvećao na više od 300.000 dinara" Izvor: Kurir televizija

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