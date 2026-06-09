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Učenica starijih razreda Osnovne škole "Milena Pavlović Barili" u Beogradu zadobila je povrede nakon što ju je, prema tvrdnjama njene majke, na školskom hodniku udario vršnjak. Devojčica je zbog bolova i povraćanja završila na lekarskim pregledima, gde joj je, kako tvrdi majka, dijagnostikovano nagnječenje trbušnog zida, a o slučaju je obaveštena i policija.

Incident se, prema navodima majke, dogodio 1. juna ispred kabineta za likovno, kada je učenik iz istog razreda navodno bez povoda prvo udario njenu ćerku kesom za pribor, a potom je, nakon kraće rasprave, pesnicom udario u predelu stomaka.

Dete izgubilo vazduh

- Ispred kabineta likovnog stajalo je moje dete kada je naišao dečak iz razreda koji je vrteo kesu za pribor. Udario je njome iz čista mira, ona ga upitala zašto je to uradio, ali joj ništa nije odgovorio. Posle par minuta se vratio, stao ispred nje, stegao pesnicu i levom rukom je udario u predeo želuca ispod grudi. Moje dete je od udarca izgubilo vazduh i savio se od bolova - navodi zabrinuta majka.

Prema njenim tvrdnjama, devojčica je slučaj prijavila razrednom starešini.

Foto: Shuttertsock

- Razredni starešina je pitao zbog čega ga je ona izazivala i dirala. Učenik je rekao da je udario levom, a ne desnom rukom koja mu je jača. Mene nakon toga niko iz škole nije pozvao, već mi je dete kod kuće ispričalo šta se desilo. Povraćala je, boleo je stomak zbog čega sam je odvela u "Tiršovu". Lekari su obavestili policiju o nasilju u školi nakon čega je moje dete saslušano u PU Palilula. Pošto su se bolovi nastavljali detu su na Institutu za majku i dete radili ultrazvuk abdomena, krvnu sliku i utvrdili da ima nagnječenje trbušnog zida.

Nakon toga majka tvrdi i da je bila u školi sa lekarskim izveštajima.

- Razredna je u petak poslala poruku za vreme velikog odmora da pita kako je dete, a nekon toga i kako ćemo opravdati časove, dete je moglo da prestane da diše šta bi se onda dešavalo i ko bi me onda obavestio o svemu - zaključuje majka.

Oglasila se škola

Iz OŠ "Milena Pavlović Barili" kažu za Kurir da "tvrdnje majke nisu tačne u obliku u kojem su predstavljene redakciji".

- Škola je upoznata sa događajem od 1. juna i, prema informacijama kojima raspolaže, reč je o incidentnoj situaciji između učenika petog razreda u prostorijama škole. Odmah po saznanju, škola je preduzela aktivnosti u skladu sa važećim propisima, Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i unutrašnjim aktima škole - navode iz škole i dodaju:

- Posebno ističemo da odeljenjski starešina nije propustila da obavesti roditelje, već je roditelje blagovremeno i kontinuirano obaveštavala o svim relevantnim okolnostima i preduzetim aktivnostima škole.

Drugi nivo nasilja

Iz osmoletke naglašavaju i da se povodom navedenog događaja sastao Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji je razmotrio dostupne informacije i procenio da se radi o drugom nivou nasilja.

- U skladu sa tom procenom, škola je preduzela mere iz svoje nadležnosti, koje podrazumevaju razgovore sa učenicima, saradnju sa roditeljima, pojačan vaspitni rad, praćenje ponašanja učenika, kao i mere podrške i zaštite učenika. Škola postupa odgovorno, u skladu sa propisanim procedurama, i nastaviće da prati situaciju radi zaštite prava, bezbednosti i najboljeg interesa svih učenika - poručuju iz škole.