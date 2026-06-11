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Mnogi naši građani poslednjih godina letuju u Bugarskoj. Iako je većina njih oduševljena plažama, morem, uslugom i cenama hrane i pića, ipak ima i pojedinaca koji tvrde da je more hladno i da ima dosta trave, a s druge strane da su na plažama ogromne gužve.

U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" pojavila se objava naše državljanke Dragane koja je letovala baš u Bugarskoj i prenela svoje iskustvo.

- E ovako, pošto sam se pre odmora načitala svakakvih gluposti vezano za Bugarsku, red je i sada kada smo ovde da malo razbijemo predrasude. More nije kao močvara, slano je, plavo je, prozirno, i izuzetno čisto. Posebno u Nesebaru na južnoj plaži, gde je voda zaista prelepa. Voda, u ovom periodu je topla, idealna za kupanje i dece i odraslih. Plaže su divne, peščane, prečiste. Na nekim mestima ima malo trave ili po koja alga, ali to je deo mora i sasvim je normalno.

Cene iste kao u našoj zemlji

Foto: Shutterstock

- Temperature su tridesetak stepeni, duva prijatan vetrić, ali može fino da se izgori, nemojte da vas zavara osećaj vetrića. Cene su manje-više kao u Srbiji,gorivo i cigare su jeftinije. Ugostitelji su preljubazni, bar mi smo naišli samo na takve. Ima jeftinijih i skupljih restorana, pa ko koliko može da se pruži. Po meni, Sunčev breg i sva ostala mesta okolo su prepuna zanimljivih stvari i za decu i za odrasle, zaista ima "Leba i igara" na sve strane - navodi Dragana u objavi i dodaje:

- Turista ima sa svih strana i svi su nekako opušteni, niko nikome ne zagleda da li je "paradajz turista", da i je poneo od kuće hranu, suncobrane itd... Što se mene tiče, Nesebar apsolutni favorit po pitanju svega, i stari grad i plaže i sve mi je čarobno i prelepo. Prvi put smo ovde, zaista se sviđa i nama i deci, tako da želim da svima onima koji dolaze prvi put kažem da se opuste i u miru dođu, jer je zaista lepo.

Ova objava izazvala je lavinu komentara u kojima su mišljenja članova grupe bila podeljena.

Mnogima smeta buka na plaži

- U Bugarskoj nema koja plaža nije prelepa... Onaj ko kaže da u Bugarskoj nije dobro ne zna šta je more, mir i lepota. Slažem se apsolutno sa objavom i dojmom. Treći put sam u Nesebaru, danas stigla i gledam i današnji prvi dan maksimalno da iskoristim. Prelepota, uslužnost, kultura, apsolutno nemam reči. Sve negativno vezano za Bugarsko primorje su predrasude. Ne menjam Bugarsku više ni po padeži - pisalo je u jednom komentaru, dok u drugom stoji:

Dragana otkrila kako izgleda letovanje u Bugarskoj Foto: Facebook/Bugarska letovanje