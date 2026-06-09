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Nemačka policija traga za nestalom trinaestogodišnjom učenicom poreklom iz Srbije koja je poslednji put viđena u Gelzenkirhenu.

Devoјčica јe poslednji put viđena oko podneva prošlog petka u ulici Esener, a prethodno јe pod izgovorom napustila stan rođaka.

- Ona je bez saglasnosti roditelja, ušla u automobil priјatelja, a njih dvoјe su potom otišli u nepoznatom pravcu - rekla je portparolka policije.

Pošto od tada nema ni traga od nje, porodica i policiјa su sada zabrinuti.

Nestala učenica јe srpskog porekla, visoka јe približno 170 centimetara, vitka je, tamnih očiјu i duge, tamne kose.

Policija moli sve koji imaju informacije o tome gde se devojčica nalazi, s kim je bila ili registarski broj automobila kojim se odvezla.