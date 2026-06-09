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Sezona svadbi, koja tradicionalno traje do novembra, uveliko je počela, a jedna luksuzna aprilska svadba u Beogradu još uvek je glavna tema među zvanicama. Iako su mladenci priredili raskošno slavlje i okupili rodbinu iz različitih krajeva Srbije, umesto po veselju i dobroj atmosferi, pojedini gosti događaj će pamtiti po, kako tvrde, krajnje neprijatnom ponašanju konobara.

Mladenci iz Beograda pozvali su rodbinu i prijatelje iz centralne i južne Srbije, a mnogi su na slavlje stigli posle višesatnog putovanja. Umorni i gladni, jedva su čekali da uđu u salu, osveže se i nazdrave mladencima. Međutim, za pojedinim stolovima usluga je, prema rečima gostiju, bila daleko ispod očekivanog nivoa.

Jedan od zvanica, koji je želeo da ostane anoniman, ispričao je da je neprijatnost počela već pri prvom kontaktu sa konobaricom.

- Na početku jedva da je progovorila koju reč. Kada sam je pitao da mi nabroji šta ima od žestokih pića, prevrnula je očima i počela da nabraja. Svih desetoro za stolom bili smo šokirani tolikom neljubaznošću i arogancijom. Malo je falilo da joj kažem i obrusim, pa na šta to liči - rekao je gost.

Prema njegovim rečima, ni nastavak večeri nije protekao mnogo bolje.

Foto: Ana Paunković

- Jedva nam je sipala piće prvi put, a kada je jedan gost poručio pivo, delovalo je kao da joj je teško da ode po njega jer ga nije imala na kolicima. Posle toga više gotovo da nije ni prilazila našem stolu - tvrdi on.

Kako kaže, situacija je otišla toliko daleko da je na kraju sam preuzeo ulogu konobara.

- Svima je sipala piće samo prvi put i do kraja veselja nijednom više. Ja sam glumio konobara za stolom i dolivao piće gostima. Bilo mi je veoma neprijatno da radim posao za koji je neko drugi plaćen. Ako je očekivala bakšiš, takvim ponašanjem ga sigurno neće dobiti. Konobar bi trebalo da bude nasmejan, ljubazan i da usluži gosta, a ne da okreće očima kada naručuje piće - rekao je ogorčeni gost.

Iako su svi sagovornici isticali da je ostatak organizacije bio na visokom nivou, od luksuzno uređene sale do elegantno odevenih mladenaca, upravo je usluga ostavila gorak ukus i postala glavna tema razgovora nakon veselja.

Foto: Shutterstock

- Sve je bilo savršeno, osim konobara. Sala je bila prelepa, mladenci divni, atmosfera odlična, ali usluga je bila nula. Ma kakva nula, ispod nule. Posle svadbe svi su komentarisali isto - naveo je gost.

Pojedine zvanice smatraju da je ovakvo ponašanje zaposlenih bacilo senku na događaj i nanelo štetu ugledu ugostiteljskog objekta.

- Neki su čak govorili da su se mladenci obrukali, ali oni nisu krivi za ponašanje pojedinaca koji predstavljaju restoran. Takve stvari ljudi pamte i o njima pričaju. Kako se kod nas kaže: "Dobar glas daleko se čuje, a loš još dalje" - zaključio je sagovornik.