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Sve veći broj građana Srbije, naročito penzionera, poslednjih godina postaje meta agresivnih i obmanjujućih trgovaca. Prevaranti se često lažno predstavljaju čak kao predstavnici državnih institucija, fondova ili organizacija od poverenja, koristeći strah, pritisak i dezinformacije kako bi naveli starije osobe da potpišu ugovore za proizvode koji im nisu potrebni i koje višestruko preplaćuju.

Jedan takav slučaj izazvao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što je član porodice jedne penzionerke opisao šta se dogodilo njegovoj baki.

Prema objavi na Redditu, baku su telefonom kontaktirale osobe koje su se predstavile kao "neki ogranak PIO fonda". Tokom razgovora ponudili su joj navodni poklon, a kada je pokazala neodlučnost, usledilo je upozorenje koje ju je ozbiljno uznemirilo jer joj je rečeno da bi odbijanjem mogla da izgubi pravo na buduća povećanja penzije.

Uplašena takvom informacijom, žena je pristala na sastanak. Kako navodi njen unuk, svega dva sata kasnije na vrata joj je došao prodavac koji ju je nagovorio da potpiše ugovor za kupovinu dve prostirke za dušek i jastuka po ceni od oko 50.000 dinara. Plaćanje je, prema navodima iz objave, organizovano putem administrativne zabrane na penziju, u ratama tokom naredne dve godine.

Foto: Shutterstock

Porodica je tek naknadno saznala šta se dogodilo i pokušava da pronađe način da raskine ugovor. Dodatnu nedoumicu izazvao je dokument koji je penzionerka dobila uz robu, obrazac za odustanak od ugovora zaključenog van poslovnih prostorija.

U komentarima ispod objave brojni korisnici naveli su da je reč o dobro poznatom modelu prodaje koji je već godinama prisutan u Srbiji.

Jedan od komentatora ocenio je da je najvažnije odmah iskoristiti pravo na odustanak od ugovora, poslati pisanu izjavu preporučenom poštom i sačuvati dokaz o slanju. Takođe je upozorio porodicu da prati isplate penzije i proveri da li će narednih meseci biti izvršena bilo kakva obustava po osnovu ugovora.

Podsetimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) upozoravao je više puta na ovu prevaru čija su meta penzioneri.

Šta građani mogu da urade u ovakvim situacijama? Stručnjaci za zaštitu potrošača godinama upozoravaju da građani imaju posebna prava kada ugovor zaključe u svom domu ili van poslovnih prostorija prodavca.

Ukoliko je potrošač dobio obrazac za odustanak od ugovora, potrebno je da ga što pre popuni i pošalje preporučenom poštom, uz potvrdu o prijemu. Važno je sačuvati kopiju dokumentacije i dokaz da je zahtev poslat u zakonskom roku.

Preporučljivo je i da se roba ne koristi više nego što je neophodno za pregled proizvoda, kako prodavac ne bi pokušao da ospori povraćaj.

Ako firma odbija da prihvati raskid ugovora ili nastavi sa naplatom, građani mogu da se obrate tržišnoj inspekciji, organizacijama za zaštitu potrošača ili advokatu.

Foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Kako prepoznati upozoravajuće signale?

Građani bi trebalo da budu posebno oprezni kada: