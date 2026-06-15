Ležaljka i suncobran za 60 centi: Isplivale cene sa plaže u komšiluku: Srbi masovno hrle tamo, ne veruju svojim očima
Početak leta pokazuje ozbiljne kontraste između pojedinačnih odmarališta, sa cenama koje se kreću od simboličnih do nekoliko desetina evra za hlad i udobnost na pesku.
Gradska plaža u Burgasu, a tačnije područje "Burgas-Sever“, definitivno privlači turiste nekim od najnižih cena za plažne mobilijare u celoj zemlji. Tamo suncobran i ležaljka koštaju samo 0,60 evra po komadu.
Simeon Cvetkov, koji je koncesionar plaže i predsednik Udruženja za razvoj aktivnosti upravljanja plažama, kaže da se ova fiksna cena namerno održava, iako donosi ozbiljne poteškoće u redovnom obnavljanju opreme za plažu. Turisti ne kriju svoje zadovoljstvo ovim uslovima i cene definišu kao izuzetno prihvatljive.
Neki od njih čak prave direktno poređenje sa susednim odmaralištem "Sunčev breg", gde komplet ležaljke i suncobrana može dostići između 15 i 20 evra.
Iste cene kao i prošle godine
Zapravo, na većini plaža u zemlji koju masovno posećuju i srpski turisti, cene plažne opreme ostaju nepromenjene u odnosu na prošlu godinu, jer su već dostigle svoj zakonski maksimum prema koncesionim ugovorima. Najviši nivoi dostižu 20 evra, ali to se obično odnosi na luksuznije plaže i velike komplekse odmarališta. Simeon Cvetkov objašnjava da ovi iznosi obično uključuju dodatne pogodnosti koje zahtevaju veća ulaganja, poput stolova i dušeka. Dodaje da čak i ove maksimalne cene ostaju niže od proseka za druge zemlje u regionu koje razvijaju morski turizam.
Pored pristupačnih cena, posetioci gradske plaže u Burgasu moći će da računaju i na ozbiljnu organizaciju u pogledu bezbednosti. Spasilac Ivan Georgiev kaže da trenutno postoje dva otvorena mesta sa dve osobe koje rade na traci, a nove se otvaraju svake nedelje dok se 1. jula ne dostigne pun kapacitet od 11 mesta. Georgiev priznaje da je pronalaženje osoblja za ovu odgovornu profesiju, usmerenu na zaštitu ljudskog života, uvek bio izazov, ali za burgasku plažu tim je sada u potpunosti obezbeđen.
Kurir.rs/ Mondo