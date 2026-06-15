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Početak leta pokazuje ozbiljne kontraste između pojedinačnih odmarališta, sa cenama koje se kreću od simboličnih do nekoliko desetina evra za hlad i udobnost na pesku.

Gradska plaža u Burgasu, a tačnije područje "Burgas-Sever“, definitivno privlači turiste nekim od najnižih cena za plažne mobilijare u celoj zemlji. Tamo suncobran i ležaljka koštaju samo 0,60 evra po komadu.

Simeon Cvetkov, koji je koncesionar plaže i predsednik Udruženja za razvoj aktivnosti upravljanja plažama, kaže da se ova fiksna cena namerno održava, iako donosi ozbiljne poteškoće u redovnom obnavljanju opreme za plažu. Turisti ne kriju svoje zadovoljstvo ovim uslovima i cene definišu kao izuzetno prihvatljive.

Neki od njih čak prave direktno poređenje sa susednim odmaralištem "Sunčev breg", gde komplet ležaljke i suncobrana može dostići između 15 i 20 evra.

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Iste cene kao i prošle godine

Zapravo, na većini plaža u zemlji koju masovno posećuju i srpski turisti, cene plažne opreme ostaju nepromenjene u odnosu na prošlu godinu, jer su već dostigle svoj zakonski maksimum prema koncesionim ugovorima. Najviši nivoi dostižu 20 evra, ali to se obično odnosi na luksuznije plaže i velike komplekse odmarališta. Simeon Cvetkov objašnjava da ovi iznosi obično uključuju dodatne pogodnosti koje zahtevaju veća ulaganja, poput stolova i dušeka. Dodaje da čak i ove maksimalne cene ostaju niže od proseka za druge zemlje u regionu koje razvijaju morski turizam.