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Ford Puma nastavlja da niže uspehe na evropskom tržištu. Iz fabrike Ford Otosan u Krajovi nedavno je sišao milioniti primerak ovog popularnog krosovera, čime je obeležen važan jubilej za model koji je za samo nekoliko godina postao jedan od najtraženijih automobila u svojoj klasi.

Od trenutka kada je predstavljena u modernom izdanju, Puma je privukla pažnju vozača širom Evrope zahvaljujući kombinaciji atraktivnog dizajna, praktičnosti i dinamičnih voznih karakteristika. Upravo ta formula pokazala se kao dobitna, pa je tokom 2025. godine Puma bila najprodavaniji putnički model marke Ford na evropskom tržištu.

Foto: Promo

Koliko je model uspešan najbolje pokazuje podatak da je u Ujedinjenom Kraljevstvu čak tri godine uzastopno, 2023, 2024. i 2025. godine, bio najprodavaniji automobil na tržištu. Time je Puma potvrdila status jednog od najvažnijih modela u Fordovoj evropskoj ponudi.

Jedan od razloga njene popularnosti leži u tome što uspešno spaja ono što današnji vozači najviše traže. Kompaktne spoljašnje dimenzije olakšavaju svakodnevnu gradsku vožnju, dok unutrašnjost nudi iznenađujuće mnogo prostora i praktičnih rešenja. Posebno se ističe inovativni MegaBox sistem za dodatni prostor u prtljažniku, odnosno GigaBox kod potpuno električne verzije Puma Gen-E.

Foto: Promo

Pored funkcionalnosti, Puma je poznata i po karakterističnom osećaju agilnosti u vožnji. Kupcima su danas dostupne različite pogonske opcije, od efikasnih EcoBoost Mild Hybrid verzija do potpuno električne Puma Gen-E, čime Ford odgovara na sve veće zahteve tržišta za elektrifikovanim vozilima.

Dostizanje brojke od milion proizvedenih vozila predstavlja više od proizvodnog rekorda. To je potvrda da je Ford uspeo da razvije model koji odgovara potrebama savremenih evropskih vozača, kombinujući moderan dizajn, ekonomičnost, praktičnost i užitak za volanom.

Sa milion proizvedenih primeraka iza sebe, Ford Puma nastavlja svoju evropsku priču o uspehu, dok istovremeno igra važnu ulogu u daljem razvoju Fordove elektrifikovane budućnosti.

Foto: Promo