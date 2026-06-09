"Vaše znanje će doprineti boljitku sveta" Ministar čestitao uspeh učenicima na Međunarodnom takmičenju u Turskoj i osvajanje 11 medalja
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković uputio je čestitke učenicima koji su osvojili 11 medalja na Međunarodnom takmičenju istraživačkih radova iz matematike, biologije i inženjerskih nauka, koje je održano u Izmiru u Turskoj. Svi učenici koji su učestvovali na takmičenju polaznici su i Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla".
- Ponosni smo na vaš uspeh, znanje i talenat. Sjajno ste predstavljali Republiku Srbiju. Radom i trudom nadmašili ste takmičare iz ostalih zemalja i uspeh koji ste postigli nisu dostigli predstavnici ni jedne druge zemlje. Divimo se vašim postignućima i želim vam da i u budućnosti nižete pobede i ostvarujete zapažene rezultate. Takođe, želim vam dalji uspeh u obrazovanju i iskreno verujem da će vaše znanje doprineti boljitku sveta u kome živimo - naveo je Stanković.
Zlatnu medalju osvojila je Iskra Gnjidić, iz Pete beogradske gimnazije i ona je ponela i titulu apsolutnog pobednika u oblasti biologije. Marko Kragulj iz Devete beogradske gimnazije, takođe je osvojio zlatnu medalju, a njegov naučni rad bio je iz oblasti matematike.
- Srebrne medalje osvojile su Katarina Jovanov, Mara Stanišić, Katarina Jovanović i Jelena Ječemenica.
- Bronzne medalje osvojile su Ana Savićević, Marija Ignjatijević, Teodora Arsić, Julija Đošić i Natalija Arsić.
Predstavnici Srbije su jedina ekipa čiji su svi članovi stali na pobednički tron jer je svaki učenik osvojio medalju. Na ovom takmičenju učestvovalo je više od 200 učenika iz sedamnaest zemalja.