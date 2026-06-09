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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković uputio je čestitke učenicima koji su osvojili 11 medalja na Međunarodnom takmičenju istraživačkih radova iz matematike, biologije i inženjerskih nauka, koje je održano u Izmiru u Turskoj. Svi učenici koji su učestvovali na takmičenju polaznici su i Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla".

- Ponosni smo na vaš uspeh, znanje i talenat. Sjajno ste predstavljali Republiku Srbiju. Radom i trudom nadmašili ste takmičare iz ostalih zemalja i uspeh koji ste postigli nisu dostigli predstavnici ni jedne druge zemlje. Divimo se vašim postignućima i želim vam da i u budućnosti nižete pobede i ostvarujete zapažene rezultate. Takođe, želim vam dalji uspeh u obrazovanju i iskreno verujem da će vaše znanje doprineti boljitku sveta u kome živimo - naveo je Stanković.

Dejan Vuk Stanković Foto: Ministarstvo Prosvete

Zlatnu medalju osvojila je Iskra Gnjidić, iz Pete beogradske gimnazije i ona je ponela i titulu apsolutnog pobednika u oblasti biologije. Marko Kragulj iz Devete beogradske gimnazije, takođe je osvojio zlatnu medalju, a njegov naučni rad bio je iz oblasti matematike.

Srebrne medalje osvojile su Katarina Jovanov, Mara Stanišić, Katarina Jovanović i Jelena Ječemenica.

Bronzne medalje osvojile su Ana Savićević, Marija Ignjatijević, Teodora Arsić, Julija Đošić i Natalija Arsić.