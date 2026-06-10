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Sunčanica, trovanje hranom, povišena temperatura, ubodi insekata, samo su neke od stvari koje vas mogu zadesiti na odmoru i upropastiti vam letovanje!

Mnogi u žurbi i pakovanju zaborave da ponesu lekove koji im, ne daj bože, mogu zatrebati, posebno probiotik jer se ljudima najčešće dešava da na odmoru dobiju stomačne tegobe.

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Na odmor je najvažnije ići relaksiran, ali važno je za svaki slučaj poneti i putnu apoteku, posebno ako na letovanje idete sa malom decom.

Osećaj sigurnosti

- Priručna, putna apoteka treba da podigne osećaj sigurnosti, a nikako da bude veća od regularnog prtljaga. Za početak je bitno da onaj ko ide na put, a vozi se kolima ili autobusom, ukoliko oseća mučninu pri putovanju, pola sata pre polaska uzme sredstvo protiv povraćanja. To važi i za vožnju tokom odmora i u toku povratka - navodi za Kurir specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić.

dr Radmila Šehić
dr Radmila Šehić Foto: Privatna Arhiva

Putna apoteka mora biti na suvom, tamnom mestu i temperaturi od oko 25 stepeni.

- Spisak lekova prilagoditi tako da se nosi samo neophodna terapija sa važećim rokom upotrebe i u originalnom pakovanju. Preporučuju se lekovi protiv temperature i bolova tipa paracetamola, ibuprofena... Promena klime može doprineti porastu temperature, pa su ovakvi lekovi za prvu ruku dobrodošli. Na odmoru može doći do uboda insekata, kontakta sa alergenom, te bi trebalo spakovati i lekove protiv alergijskih reakcija lokalnog tipa. Antialergik poneti u vidu tableta, krema ili sirupa - ističe dr Šehić.

Naglašava da često tokom odmora dođe do poremećaja crevne flore zbog drugačije hrane i vode, te nisu retke dijareje, naročito kada su u pitanju morske destinacije.

Probiotik i redovna terapija

- Treba spakovati probiotik, rehidrataciona sredstava u prahu, koji umnogome doprinose stabilizaciji stanja. Oni koji imaju dijagnostikovano oboljenje hroničnog toka moraju da ponesu redovnu terapiju u dovoljnoj količini. Preporuka je da se pre polaska na destinaciju raspitaju o postojanju ambulante ili zdravstvenog centra u tom mestu. Naročito obratiti pažnju na transport terapije koja mora da se drži u hladnom i tamnom po stizanju na odmor. Priručni frižideri su tada neophodni - napominje.

Od sanitetskog materijala treba imati antiseptike u spreju, hanzaplaste, sterilne gaze i flastere.

- Toplomer je bitan kao deo apoteke - zaključila je.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže da za mališane treba spakovati lek protiv povišene temperature, kapi za nos ili sprej koji u sastavu imaju morsku vodu, lek protiv alergije, probiotik i sredstvo za rehidraciju.

dr Saša Milićević
dr Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

- Treba poneti i antibiotsku mast u slučaju infekcije na koži ili oka. Nije loše da se ponese i antibiotik širokog spektra, ali nikako ga ne treba davati detetu bez preporuke lekara. Obavezno je poneti i zaštitnu kremu za sunčanje - navodi on.

Putna apoteka za odrasle

  • analgetik
  • probiotik
  • kreme kod ujeda insekata
  • lek za alergiju

Putna apoteka za decu

  • lek za spuštanje temperature
  • kapi ili sprej za nos
  • probiotik
  • sredstva za rehidrataciju
  • antibiotska mast
  • antibiotik
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