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Franjo Mikulić (82) proveo je 41 godinu radeći u Švajcarskoj, daleko od rodnog kraja i porodice. Nakon dugog radnog veka stekao je penziju i odlučio da ostvari ono o čemu je godinama razmišljao: da se vrati na selo u Bosnu i Hercegovinu.

Danas ovaj 82-godišnjak živi u zaseoku Smokinje, gde sa suprugom uživa u miru, prirodi i životu koji je nekada morao da napusti trbuhom za kruhom.

Mikulić je zanat izučio u Mostaru, a nakon odsluženja vojnog roka 1968. godine otišao je u Švajcarsku. Tamo je proveo najveći deo radnog veka, ali i naučio da se život u inostranstvu često prikazuje jednostavnijim nego što zaista jeste.

"U tuđini ne teče med i mleko"

Iako mnogi veruju da u tuđini "teku med i mleko" Mikulić ističe da se novac tamo mora pošteno zaraditi. Kako kaže, niko ništa ne poklanja, a za platu je potrebno mnogo rada, truda i fizičke snage.

Franjo Mikulić kaže da u Švajcarskoj ne teče med i mleko Foto: Printscreen Youtube/Glas Hercegovine

Odluka o povratku u Hercegovinu nije doneta preko noći. Sazrevala je godinama, a Mikulić danas otvoreno govori o onome što nosi život daleko od doma. Priznaje da, kada bi mladi čovek unapred znao šta ga sve čeka u tuđini, možda nikada ne bi ni otišao.

"Ovde dan traje duže"

Iz Švajcarske najviše pamti red, disciplinu i poštovanje zakona. Ipak, kako kaže za Jutjub kanal "Glas Hercegovine" kaže da je život u Hercegovini otvoreniji i topliji. Presudilo je, govori, to što ovde "dan traje duže" i što ima mnogo više druženja nego u inostranstvu.