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Trešnje nisu samo omiljeno prolećno voće, već i moćan saveznik zdravlja, tvrdi doktorka naturopatije Daniela Eger. Prema njenim rečima, redovno konzumiranje trešanja u sezoni može pomoći organizmu da se oslobodi toksina nakupljenih tokom zime, poboljša rad bubrega i ublaži pojedine upalne procese.

Na svom Instagram profilu dr Eger ističe da je upravo sada pravo vreme za uživanje u ovom voću.

- Ako pojedeš trešnje ujutru, malo veću količinu, one će te sada u proleće očistiti od mnogih toksina nakupljenih tokom zime - navodi doktorka.

Ona objašnjava da su trešnje u prirodnoj medicini poznate kao snažan prirodni detoksikator.

trešnje
Trešnje su prirodni detoksikator Foto: Michelle Arnold / Alamy / Profimedia

- Trešnje čiste toksine iz krvi i veoma su dobre za diurezu, odnosno izbacivanje viška tečnosti iz organizma. Na taj način pomažu išćenju peska, kamenčića i mulja iz bubrega, pa mogu biti korisne kod gihta, artritisa i drugih zapaljenskih procesa u zglobovima - kaže dr Eger.

Dodaje i da zdravlje bubrega može imati uticaj na regulaciju krvnog pritiska.

- Problem sa bubrezima je vrlo čest uzročnik problema sa visokim krvnim pritiskom, zato jedite trešnje, sada je vreme da budete dobro i da budete zdravo - poručuje ona.

Osim samih plodova, doktorka savetuje da se sačuvaju i drugi delovi trešnje koji mogu imati praktičnu primenu tokom godine.

- Sada je vreme da sakupite peteljke od trešanja, trebaće vam za zimu - navodi Eger i objašnjava da se osušene peteljke mogu koristiti za pripremu čaja.

Posebnu pažnju posvećuje i košticama.

- Koštice osušite na suncu i stavite u malu jastučnicu koju ćete zašiti. Tokom cele godine, kada imate bolove, možete ih ugrejati u mikrotalasnoj pećnici ili rerni i stavljati na bolno mesto. Ovako napravljena obloga može da traje godinama - savetuje doktorka.

Kako ističe, najbolje je koristiti neprskane trešnje iz sopstvenog dvorišta ili proverenog uzgoja.

- Peteljke sačuvajte, osušite i koristite preko zime kao čaj, kada nema trešanja, za sve ono o čemu sam govorila u videu - zaključila je.

Za šta su trešnje dobre?

Trešnje su bogate vitaminom C, kalijumom, vlaknima i antioksidansima, posebno antocijaninima koji im daju karakterističnu crvenu boju. Brojna istraživanja ukazuju da:

  • doprinose hidrataciji organizma jer sadrže veliki procenat vode;
  • sadrže antioksidanse koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa;
  • mogu doprineti smanjenju upalnih procesa u organizmu;
  • predstavljaju dobar izvor vlakana koja podržavaju zdravlje sistema za varenje;
  • sadrže kalijum, mineral važan za normalnu funkciju srca i regulaciju krvnog pritiska;
  • mogu pomoći oporavku mišića nakon fizičke aktivnosti;
  • sadrže prirodne biljne materije koje se dovode u vezu sa boljim kvalitetom sna.

Iako su trešnje vredan deo uravnotežene ishrane, stručnjaci naglašavaju da ne mogu zameniti medicinsku terapiju ili lečenje bolesti, već mogu biti deo zdravih životnih navika.

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