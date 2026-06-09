Slušaj vest

Holandski influenser Lorens, koji je više puta obišao Balkan, podelio je na društvenim mrežama utiske o Srbiji i stvarima koje su ga najviše iznenadile tokom boravka. Od besplatnog javnog prevoza do načina života i lokalnih navika, njegova zapažanja izazvala su brojne reakcije.

Tokom boravka u Srbiji, ali i drugim zemljama regiona, izdvojio je nekoliko stvari koje su mu posebno privukle pažnju.

U jednom od svojih video-snimaka Lorens je naveo da ga je iznenadilo to što je pušenje i dalje dozvoljeno u mnogim zatvorenim prostorima. Pažnju mu je privukao i besplatan javni prevoz u Beogradu, kao i upečatljiva brutalistička arhitektura koja se može videti u pojedinim delovima prestonice.

Govorio je i o izraženom nacionalnom identitetu, velikoj zastupljenosti mesa u ishrani, kao i činjenici da se u svakodnevnom životu podjednako koriste i ćirilica i latinica.

Poseban utisak na njega ostavio je način života na otvorenom, zbog čega ga je Srbija, kako kaže, podsetila na pojedine zemlje južne Evrope.

Srbija među favoritima na Balkanu

U drugoj objavi Lorens je predstavio svoju listu omiljenih balkanskih zemalja, navodeći da je svaku od njih posetio najmanje tri puta.

Na začelju liste našla se Severna Makedonija, dok su Slovenija i Hrvatska zauzele osmo, odnosno sedmo mesto. Grčka je završila na petoj poziciji, a Bosna i Hercegovina na četvrtoj.

Srbija se našla na visokom trećem mestu, odmah iza Albanije, dok je prvo mesto pripalo Crnoj Gori, koju je influenser izdvojio kao svog apsolutnog favorita među balkanskim destinacijama.

Stranci hvale Srbiju

Njegova objava izazvala je brojne reakcije pratilaca, među kojima je bilo mnogo stranaca koji su podelili pozitivna iskustva iz Srbije.

- Jedina stvar koja mi se ne dopada u Beogradu jeste pušenje u zatvorenim prostorima - napisao je jedan korisnik.

Drugi su isticali osećaj slobode i bezbednosti koji su doživeli tokom boravka u zemlji.

- Ljudi se često iznenade kada dođu u Srbiju jer ovde osećaju više slobode nego u mnogim državama Evropske unije - glasio je jedan od komentara.

- Srbija je jedno od retkih mesta u Evropi gde sam se zaista osećao bezbedno. Dopadaju mi se vrednosti ljudi i osećaj slobode koji je na mnogim drugim mestima vremenom nestao - napisao je drugi korisnik.